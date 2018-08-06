Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ

Heyecan dolu 2017-2018 sezonunda Fatih Terim önderliğinde ipi göğüsleyip şampiyon olan Galatasaray ile Türkiye Kupası’nda tarihindeki ilk zafere ulaşan Akhisarspor dün Konya semalarında Süper Kupa mücadelesine çıktı. Cimbom mücadeleye şok üstüne şokla başladı. Henüz ilk dakikada Serdar’ın riskli pasında Muslera topa ıska geçti ve yere düştü. Meşin yuvarlak Seleznov’un önünde kaldı ama golcü futbolcu pozisyonu değerlendiremedi. Dakikalar 5’i gösterirken Akhisar’ın süratli oyuncularından Manu, Galatasaray merkez hattını ve savunmasını ekarte ederken, istediği vuruşu yapamadı ve top Barbosa’nın önünde kaldı. Onun şutunda top direkten dönüp Seleznov’a pas oldu. Tecrübeli golcü önce Nagatomo’yu geçti sonra şutunu çekti: 0-1. 41’de 3’e 2 gelen Akhisar’da Bilal, sağdan bindiren Seleznov’u gördü. Serdar’ı etkisiz bırakan Seleznov uzak köşeye plaseledi, top direğin iç kısmına çarptı.



Penaltılara kaldı

G.Saray’ın 42’de hızlı gelişen atağında önü boş kalan Rodrigues rakip kaleye doğru ilerlerken Dany tarafından yere düşürüldü. Hakem Cüneyt Çakır sarı kartını çıkarırken sonrasında VAR’a başvurdu ancak kararını değiştirmedi. Galatasaray ikinci yarıda da beklenilen oyunu sahneleyemedi ama formasyon değişikliği Aslan’ı canlandırdı. 59’da Belhanda’nın yerine Eren oyuna dahil olurken, sarı-kırmızılılar 4-4-2’ye döndü. 65’te Feghouli’nin sağdan ortasına Eren kafayı vurdu ama top az farkla dışarı çıktı. 79’da Nagatomo’nun mükemmel pasında ceza sahası içinde topla buluşan Eren, ayağının ucuyla tam bir golcü vuruşu yaparak durumu eşitledi: 1-1. Mücadelenin normal süresinde eşitlik bozulmayınca maç uzatmaya gitti. 96’da G.Saraylı genç Yunus sağ çağrazdan sol ayağıyla müthiş vurdu ama kaleci son anda çeldi. Uzatmalarda da eşitlik bozulmayınca maç penaltılara gitti. Atışlarda Akhisar full çekip Gomis’in kullandığı son penaltıyı kaleci Fatih çıkarınca kupa Ege ekibine gitti: 5-4.

İLGİNÇ KARIŞIKLIK

Zam talebi sebebiyle kulübüyle soğuk günler geçiren Bafetimbi Gomis dün Akhisar karşısında kelimenin tam anlamıyla döküldü. Maç içinde hiçbir varlık gösteremeyen futbolcu bir de penaltı kaçırarak takımını kupadan etti. Fakat son penaltı öncesi bir görüntü var ki önümüzdeki günlerde hayli tartışılacağa benzer. Sıra 5. penaltıya geldiğinde (Akhisar da bütün vuruşlarını gol yaptığında) önce Maicon beyaz noktaya doğru yöneldi. Fakat Gomis vuruşu kullanmak isteyip seslenince Brezilyalı defans oyuncusu geri döndü ve atışı arkadaşına bıraktı. Gomis gidip topu kaleci Fatih’e teslim edince Cimbom kupadan oldu. Maç sonrası açıklamalarda 5. vuruşta sıranın Gomis’te olduğu ve Maicon’un sırasını karıştırdığı belirtilse de bu durum çeşitli yorumlara sebep oldu.