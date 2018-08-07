Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UĞU AKTAN

Rakip Benfica’ya derin bakış! Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi ön elemesinde bugün karşı karşıya geleceği Benfica, teknik direktörü Rui Vitoria ile üç sezonu geride bırakmış oturmuş bir takım. Son hazırlık maçlarını Dortmund, Juventus ve Lyon ile oynayan Portekiz temsilcisi bu maçlarda iyi yaptığı şeyler kadar zaaflarıyla da dikkat çekerken, Benfica’nın futbolundaki önemli noktaları sizler için derledik...



Bekten fazlası: Grimaldo

Benfica’nın 2016’da Barcelona altyapısından transfer ettiği İspanyol sol bek Alejandro Grimaldo, hücum varyasyonlarında da etkili. Her iki bekini de hücuma göndermeyi seven ve oyuna genişliği bekleriyle veren Benfica’nın Dortmund karşısında yaptığı atakların yüzde 44’ü Grimaldo’nun olduğu sol kanattan geldi. Bekler orta yaptığında ceza sahası içinde en az 3 Benficalı oluyor. Grimaldo’nun frikikleri de etkili (Juventus’a gol attı).



Pizzi yönetiyor

Orta sahada üç futbolcuyla oynayan Benfica’da Fejsa’nın rolü rakip atakları kesmek ve rakipleri yıldırmak. Hücumu yönlendiren isim ise Pizzi. Geçtiğimiz sezon ligi 6 gol ve 6 asistle tamamlayan Portekizli, orta alanda boş kaldığında savunma arkasına attığı derin toplarla forvetlere gol pozisyonu hazırlayabiliyor. Rakibe baskı arttığında ceza sahasına da giriyor ve gol arıyor. Lyon karşısında iki net fırsat bulmuş ve birini gol yapmıştı.



Önde basıyorlar

Fenerbahçe’de Cocu’nun iki stoperini ceza sahasının iki çizgisine göndermesi ve buradan oyun kurmaya çalışması Benfica karşısında zor anlar yaşatabilir. Dortmund gibi savunmadan topla çıkma konusunda çok üst düzey bir takıma bile yaptığı ön alan baskısıyla zor anlar yaşatan Benfica, Fenerbahçe savunmasını da önde yapacağı bunaltıcı baskıyla hataya sürükleyebilir. 5-6 oyuncuyla rakip ceza sahası etrafında pres yapıyor ve rakibi hataya zorluyor.



Taçlara dikkat

Ceza sahası çevresinde kazanılan taç atışlarını korner veya duran top gibi değerlendiren Benfica, ceza sahasına 4-5 oyuncu sokarak bu fırsatları değerlendirmeye çalışıyor. Ceza alanına gönderilen uzun taç atışlarına 90 dakika boyunca dikkat edilmesi gerek. Ayrıca Rui Vitoria’nın antrenmanlarında kalecilerin de pas trafiğine dahil olduğunu görüyoruz. Ki kaleci Mile Svilar Dortmund maçında 36 defa topla buluştu.



Savunmaları sıkıntılı

Defans hattını mümkün olduğunca ileride kurmaya çalışan ve oyunu rakip yarı alanda oynamak isteyen Benfica’nın savunması ise takımın en sorunlu bölgesi. Savunma arkasına atılan derin toplarla başı belada olan Portekiz ekibi, ceza sahasına kalabalık giren takımları savunmakta çok zorlanıyor. Dortmund, Juventus ve Lyon’a karşı çok sayıda pozisyon veren Benfica, bu takımların ceza sahasına 3-4 oyuncu soktuğu dakikalarda adeta çaresiz kaldı.