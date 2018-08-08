Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fabri'yi İngiltere Premier Lig ekiplerinden Fulham'a 6 milyon euroya satan Beşiktaş, kaleyi Fransa ligi ekiplerinden Montpellier'in kalecisi Benjamin Lecomte'ye emanet etmek istiyor.

Fabri'nin boşluğunu doldurmak isteyen siyah beyazlı ekip Ospina ismine yoğunluk verirken bir yandan da diğer alternatifler üzerinde arayışlarını sürdürüyor.

LECOMTE BEŞİKTAŞ'A YAKIN

Siyah beyazlı ekibe bir sürpriz öneri ise Fransa'dan geldi. Menajerlerin Beşiktaş kurmaylarına Fransa Lig 1 ekiplerinden Montpellier'de forma giyen Benjamin Lecomte'yi önerdiği iddia edildi. Fikret Orman'ın Şenol Güneş'in onaylaması durumunda Fransız ekibinin kapısını çalacağı kaydedildi.

LECOMTE'NİN 2021 YILINA KADAR SÖZLEŞMESİ BULUNUYOR

Tecrübeli file bekçisinin Fransa Lig'inde PSG'li Alphonse Areola'dan sonra en az gol yiyen kaleci olması dikkat çekti. Lecomte geçtğimiz sezon Fransa Lig 1'de Şubat ayının oyuncusu seçildi. Tecrübeli kalecinin Montpellier ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.