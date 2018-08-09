Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, LASK Linz maçı öncesi düzenlediği basın toplantısında takımın durumuna dair açıklamalar yaptı. Linz’in iyi kapandığını ve hücumu da aynı şekilde gerçekleştirdiğini vurgulayan Güneş, “Rakibin avantajı, 3-4 yıldır birlikte oynayan oyunculardan oluşması. Oyun disiplinleri yerinde. İyi kapanarak çıkmayı bilen bir takım. Dikkatli ve sabırlı olmalıyız. Gol atıp, yemeden kazanmak için çok çalışacağız” diye konuştu. Transfer için, “Ekonomik şartların oluşması lazım. Bize düşen şikayet etmeden mevcut isimlerle en iyisini yapmak” tespiti yapan tecrübeli çalıştırıcı, “Umarım sonunda taraftarlarımızın istediği Beşiktaş’ı ortaya çıkarırız. Takım, ligdeki 4-6 haftanın ardından çizgisini gösterir. Oraya gelene kadar kayıp yaşamadan gitmek istiyoruz” sözlerini kullandı.



Vida diyorlardıFabri gitti!

Aralarına katılmasının ardından Vida’ya takımın bir parçası olacağını söylediğini aktaran Güneş, “Vida’nın herhangi bir problemi yok. Morali iyi, değerli bir oyuncu. Geçen sezon verimli ve uyumlu iki oyuncu vardı. Onların arkasında kaldı. Şimdi de takıma geç geldi. Direkt oynayabilecek bir oyuncu. Transferde onunla ilgili değerlendirme gelirse, şartlar uyarsa olabilir. Transferde en çok konuşulan Vida olmuştu, en az konuşulan Fabricio gitti” vurgusu yaparken, “Negredo çalışıyor. Sıkıntısı yok. Kalırsa duygusal kırılması olmaz. Negredo satıldığında ekonomik yük düşüşe geçer, hem de para kazanabilirsiniz” şeklinde konuştu. Toplantıya katılan Lens de, “Yarın (bugün) maça iyi başlamak çok önemli. Hepimiz Avrupa Ligi’nde kendimizi göstermek istiyoruz” değerlendirmesi yaptı.

Kartal pusuya yattı

Beşiktaş dün pas, 5’e 2, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışması yaptı. Taktik programının yer aldığı uygulamalar, tam sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona eren idmanın ardından siyah-beyazlı futbolcular karşılaşmanın başlama saatini beklemeye başladı.



Hedef 80. zafer

UEFA Avrupa Ligi’nde bugün LASK Linz’i Vodafone Park’ta misafir edecek Beşiktaş, Avrupa Kupalarındaki 207. karşılaşmasına çıkacak. Siyah-beyazlılar, Avrupa Kupalarında 206 maçıta 79 galibiyet, 83 mağlubiyet ve 44 de beraberlik elde etti.



Durusel’i kaybettik

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı’nın efsane kaptanlarından Battal Durusel vefat etti. Beşiktaş’ın 1974-75 sezonunda kazandığı ilk şampiyonlukla payı olan Durusel aktif spor hayatını noktaladıktan sonra siyah-beyazlı kulüpte uzun süre genel menajer olarak görev yapmıştı.