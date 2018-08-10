Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ahmet Ağaoğlu yönetimindeki Trabzonspor şu ana kadar 3 transfer yapmıştı. Bordo-mavililer kanat oyuncusu Vahid Amiri, stoperler Housseni ve Zargo Toure’yi almıştı. Ve bu oyuncuların maliyeti de çok uygundu. En yüksek yıllık ücret 750 bin avro ile sınırlandırılmıştı. Karadeniz ekibinin listesindeki son isim ise bir başka İranlı Morteza Pouraliganji. Son olarak Katar ekibi Al Sadd forması giyen savunmanın çok yönlü oyuncusundaki en büyük avantaj bonservisinin elinde olması. Yönetim bir süredir temas halinde olduğu oyuncuya son teklifini yaptı ve beklemeye geçti. Yönetim İranlı futbolcunun kararına göre hareket edecek. Her ne kadar savunma bölgesinde kadro derinliği oluşturulmak istense de Pouraliganji olumsuz cevap verirse başka transfer yapılmayacak. Bu arada kulüp Ramil Sheidaev ve Yüksel Şişman ile olan sözleşmelerin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.

El birliğiyle güzel günlere

Karadeniz ekibiyle özdeşleşen ve “Karaboğa” lakabı ile bilinen Ünal Karaman Medipol Başakşehir maçıyla 3 bin 178 gün sonra takımın başında sahaya çıkacak. 2009’da sadece 1 maça çıkan Karaman yeni sezonla ilgili olarak “Hepimiz Trabzonspor’un hizmetkârıyız. Ortak hedefimiz Trabzonspor. El birliğiyle Trabzonspor’da başarıya ulaşabiliriz” diyor.