Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, Galatasaray'a transferi gündemde olan Emre Akbaba konusunda açıklamalarda bulundu. Emre Akbaba'nın çok karakterli bir futbolcu olduğunu belirten Bakkal,"Transferi gerçekleşebileceği için hazırlık kampındaki çalışmalarımızı Emre Akbaba olmadan yaptık. O yüzden bugün ilk 11'de değil. Emre Akbaba çok iyi kaptan, çok iyi karakter. Bir şeylerin netlik kazanmasını en çok isteyen benim" ifadelerini kullandı.
Emre Akbaba transferinde son dakika açıklaması!
11.08.2018 - 20:13 | Son Güncelleme: 11.08.2018 - 20:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Alanyaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, Galatasaray'ın transfer gündeminde birinci sırada yer alan Emre Akbaba hakkında konuştu. Akbaba'nın transferinin gerçekleşeceğini belirten Bakkal, oyuncuyu bu nedenle 11'e almadığını söyledi.
Etiketler : emre akbaba,galatasaray,alanyaspor,
575770 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/575770.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Galatasaray
1
1
0
0
3
1
2
3
2
Akhisar Bld.Spor
0
0
0
0
0
0
0
0
3
Alanyaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
4
Antalyaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
5
Erzurum BB
0
0
0
0
0
0
0
0
6
Beşiktaş
0
0
0
0
0
0
0
0
7
Bursaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
8
Fenerbahçe
0
0
0
0
0
0
0
0
9
Göztepe
0
0
0
0
0
0
0
0
10
Kasımpaşa
0
0
0
0
0
0
0
0
11
Kayserispor
0
0
0
0
0
0
0
0
12
Konyaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
13
Çaykur Rizespor
0
0
0
0
0
0
0
0
14
Sivasspor
0
0
0
0
0
0
0
0
15
Trabzonspor
0
0
0
0
0
0
0
0
16
Malatyaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
17
Başakşehir
0
0
0
0
0
0
0
0
18
Ankaragücü
1
0
0
1
1
3
-2
0
1. Hafta Maçları
8/10/2018
Mke Ankaragücü 1 - 3 Galatasaray
8/11/2018
Çaykur Rizespor - Kasımpaşa
8/11/2018
Sivasspor - Alanyaspor
8/11/2018
Fenerbahçe - Bursaspor
8/12/2018
Atiker Konyaspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor
8/12/2018
Medipol Başakşehir Fk - Trabzonspor
8/12/2018
Beşiktaş - Akhisarspor
8/12/2018
Göztepe - Yeni Malatyaspor
8/13/2018
Kayserispor - Antalyaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Adana Demirspor
1
1
0
0
1
0
1
3
2
Adanaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
3
Afjet Afyonspor
0
0
0
0
0
0
0
0
4
Altay
0
0
0
0
0
0
0
0
5
Altınordu
0
0
0
0
0
0
0
0
6
Balıkesirspor
0
0
0
0
0
0
0
0
7
Boluspor
0
0
0
0
0
0
0
0
8
Denizlispor
0
0
0
0
0
0
0
0
9
Elazığspor
0
0
0
0
0
0
0
0
10
Eskişehirspor
0
0
0
0
0
0
0
0
11
Gaziantep BB
0
0
0
0
0
0
0
0
12
Gençlerbirliği
0
0
0
0
0
0
0
0
13
Giresunspor
0
0
0
0
0
0
0
0
14
Hatayspor
0
0
0
0
0
0
0
0
15
Osmanlıspor
0
0
0
0
0
0
0
0
16
Ümraniyespor
0
0
0
0
0
0
0
0
17
İstanbulspor
0
0
0
0
0
0
0
0
18
Karabükspor
1
0
0
1
0
1
-1
0