Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, Galatasaray'a transferi gündemde olan Emre Akbaba konusunda açıklamalarda bulundu. Emre Akbaba'nın çok karakterli bir futbolcu olduğunu belirten Bakkal,"Transferi gerçekleşebileceği için hazırlık kampındaki çalışmalarımızı Emre Akbaba olmadan yaptık. O yüzden bugün ilk 11'de değil. Emre Akbaba çok iyi kaptan, çok iyi karakter. Bir şeylerin netlik kazanmasını en çok isteyen benim" ifadelerini kullandı.