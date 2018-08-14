Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ

Galatasaray’da Teknik Direktör Fatih Terim’in derdi çok... Geçen sezon kısıtlı kadroyla sarı-kırmızılı takımı şampiyon yapan tecrübeli teknik adamın aslında çok büyük hayalleri vardı. UEFA’nın getirdiği yaptırımlar ve devamında yönetimin satış konusunda adım atamamış olması Galatasaray’da istenilen transferlerin gerçekleşmemesine sebep oldu. Terim buna rağmen kamp döneminde takıma yeni bir sistem getirmeye çalıştı. Tecrübeli teknik adam Guardiola’nın Barcelona’da oynattığı gibi sadece oyunun hücum yönünü düşünen, yani savunmayı çok az gerektirecek, bunu pozitif futbolla çözmeye çalışacak bir oyun formatı tasarlıyordu. Terim bunu denedi de, ancak gerek Akhisar karşılaşması gerekse Ankaragücü mücadelesi, tecrübeli teknik adam için bir referans oldu.



Aslan artık daha geride

Bu anlayışın mevcut kadroyla uygulamanın zor olduğunu öngören tecrübeli teknik adam, bu haftadan itibaren takımın savunma kurgusunu yeniden tasarlayacak. Orta sahada Fernando’nun hücum aksiyonlarından verim alamayan teknik heyet, sambacıdan fabrika ayarlarına dönmesini isteyecek. Fernando geçen sezonki gibi savunmayla daha yakın olacak. Maicon’un geri dönüşlerde çok ağır kalması sebebiyle stoper ikilisi önceki oyun şablonuna göre daha geride konuşlanacak. Öte yandan Terim artık daha agresif bir oyun istediğinin de altını çizdi. Ndiaye ve Denayer’in yeniden kadroya katılmasını bekleyen tecrübeli hoca, bu oyuncular gelene kadar takımını daha kontrollü bir takım oyun anlayışıyla sahaya sürecek.

Gomis’e yuvasından teklif

G.Saray’daki geleceği belirsiz olan Gomis hakkında sürpriz bir iddia gündeme geldi. Altyapısından yetiştiği Fransız temsilcisi St. Etienne, Ankaragücü maçında yedek kalan Gomis için sarı-kırmızılı kulübe “Oyuncunun maaşı karşılığında” kiralama teklifinde bulundu. Yönetim, bu teklife henüz cevap vermedi.



Denayer haber bekliyor

G.Saray’ın daha önce iki farklı sezonda M. City’den kiraladığı Jason Denayer, bir kere daha sarı-kırmızılı kulübe gelebilmek için elinden geleni yapıyor. Denayer’in son olarak Serie A ekibi Torino’nun kiralık teklifini reddettiği belirtildi. Genç oyuncu, City yönetimine G.Saray’ı istediğini bildirdi.

LİRA ÜZERİNDEN ANLAŞALIM

Galatasaray’da Emre Akbaba transferinin bu hafta içinde sonuçlanması bekleniyor. Sarı-kırmızılı yönetim, 10 numara pozisyonundaki oyuncuyla her konuda anlaşmaya vardı. Sadece bu transfer için yönetimin kadrodan bir oyuncunun satışını gerçekleştirmesi bekleniyor. Millî futbolcu, Galatasaray’dan hiçbir ekstra talepte bulunmazken, “Anlaşmamı TL üzerinden yaparım” diyerek sarı-kırmızılı formayı giymek için her türlü fedakârlığa hazır olduğunu belirtmesi yöneticilerin yüzünü güldürdü.