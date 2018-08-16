Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uğur Aktan

Luis Aragones yönetimindeki 2008-2009 sezonundan bu yana Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edemeyen Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi özlemi 10 seneyi buldu. 2010-2011, 2012-2013, 2015-2016 ve 2016-2017 sezonlarında ön elemeyi geçemeyen sarı-lacivertli takım önceki gün de Benfica’ya elenerek şanssızlığını sürdürdü. 10 yıllık süreçte 2010-2011 ve 2013-2014 sezonlarında şampiyonluğa ulaşmasına rağmen 3 Temmuz süreci nedeniyle Devler Ligi’ne giremeyen sarı-lacivertlilerin maddi kaybı da oldukça büyük bir boyuta ulaştı. Başkan Ali Koç’un deyimi ile 621 milyon avro borcu bulunan Fenerbahçe’de borç yükünün 2011’in sonrasında büyük artış göstermesinde Şampiyonlar Ligi gelirlerinden mahrum kalmak önemli bir rol oynadı. Devler Ligi’nde geçtiğimiz yıllardaki gruplara kalma bedeli takım başına 12,7 milyon avroydu. Lige katılım bedeli bu sezon ise 15 milyon avroya yükseltildi.

Seneye katılım şart

10 seneden bu yana Şampiyonlar Ligi’nde yer alamayan Fenerbahçe’nin bu süreçteki kaybı ise 130 milyon avroyu aştı. Yani Fenerbahçe bu süreçte Şampiyonlar Ligi arenasından uzak kalmamış olsaydı çok daha sağlıklı bir ekonomisi olacaktı. Başkan Ali Koç’un da kurmaylarıyla yaptığı değerlendirmede borçların erimesi için Şampiyonlar Ligi gelirlerine ihtiyaç duyduklarını ifade ettiği belirtilirken, bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde direkt yer almak için âdeta seferberlik ilan edildi. Her fırsatta sportif başarı ve ekonomik gücün bir arada olan bir döngü olduğunu ifade eden Koç’un Şampiyonlar Ligi’nden gelecek maddi gelirle güçlü bir kadro oluşturmayı planladığı ve bu sayede Türkiye’de şampiyonluklara ambargo koymak istediği öğrenildi.

Rekor Fenerbahçe'de

UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarına 10 yıldır katılamayan sarı-lacivertliler, ön eleme oynadığı 12 sezonun sadece 4'ünde "Kupa 1" vizesi alabildi. F.Bahçe, 8 defayla UEFA Şampiyonlar Ligi'ne ön elemelerde en fazla veda eden Türk takımı oldu. Yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek sarı-lacivertliler, bu kulvarda 6. defa gruplarda yer alacak.

BEĞENİLMEDİ..

Fenerbahçe’nin Brezilyalı oyuncusu Giuliano, Benfica eşleşmesindeki kötü oyunuyla taraftarların tepkisini çekti. Orta sahanın merkezinde etkili bir futbol oynayamayan ve basit pas hataları yapan tecrübeli oyuncunun forvet arkasında da skora katkı yapamaması eleştirilmesine neden oldu. Giuliano’nun Yeni Malatyaspor karşısında gol bularak kendisini affettirmek istediği öğrenildi.

Sahne Slimani’nin

Fenerbahçe'nin Leicester City'den kiraladığı Cezayirli santrfor İslam Slimani için yarın Ülker Stadı'nda imza töreni yapılacak. 30 yaşındaki golcü saat 14.00'te imza atacak. Bu arada Soldado’nun 90 dakikayı çıkaracak fiziksel güce sahip olmaması sebebiyle Benfica maçına forvette Alper Potuk’la başlayan Cocu’nun, Slimani’ye Y. Malatya maçında forma verceği öğrenildi

Stoper aranıyor

Son olarak İslam Slimani’yi kadrosuna katan ve hücum hattını tamamlayan Fenerbahçe’nin stoper arayışları sürüyor. Barcelona’da oynayan Marlon’un Schalke ile anlaşması nedeniyle farklı alternatiflere yönelen sarı-lacivertli takımın transfer dönemi kapanmadan bir stoperi kadrosuna katmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Taraftar ali koç’u çok duygulandırdı: Beraber sevineceğiz!

Geride bıraktığımız son birkaç sezonun aksine bu sezon Kadıköy’de boş koltuk bırakmayan Fenerbahçeli taraftarlar, Benfica’ya elenmelerine rağmen takımlarına maç sonrasında büyük bir destek verdi. Maraton tribünü maçın ardından stadı terk etmeyip, takımın lehine tezahüratlarda bulunurken, sarı-lacivertli futbolcular da bu desteğe kayıtsız kalmadı. Soyunma odasından çıkarak taraftarların olduğu tribüne yönelen Fenerbahçeli taraftarlara başkan Ali Koç da katılırken, duygu dolu anlar yaşandı.

Güzel günler yakın

Turun kaybedilmesine rağmen taraftarların desteğinin kendilerine büyük bir motivasyon sağladığını ifade eden Koç’un “Biz bu yola beraber çıktık ve beraber yürüyoruz. Benfica karşısında istediğimiz sonucu alamadık ama taraftarlarımız da futbolcularımızın elinden geleni yaptığının farkında. Bugün beraber üzülüyoruz ama beraber sevineceğimiz günler çok yakın. Fenerbahçe bugün adım atamadığı Şampiyonlar Ligi’ne gelecek sezon Türkiye şampiyonu olarak girecek” dediği öğrenildi.