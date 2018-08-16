Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk futbolu bugün iki imtihan birden verecek. İkisi de deplasmanda... İlk maç 20.45’te... Beşiktaş, 1-0’ın rövanşında Avusturya temsilcisi LASK Linz’e misafir olacak. Her türlü beraberliğin bile yettiği siyah-beyazlıların amacı orada da galip gelip ülke puanına katkıda bulunmak. Beşiktaş bu turu geçtiği takdirde gruplardan önceki son eleme olan play-off turunda Nordsjaelland (Danimarka)-Partizan (Sırbistan) eşleşmesinden gelecek takımla karşılaşacak.

Avcı: Tur istiyorum

Saatler 21.45’i gösterdiğinde ise Başakşehir sahne alacak. Abdullah Avcı’nın takımı İstanbul’da golsüz berabere kaldığı ancak oyun olarak üstünlük kurduğu Premier Lig ekibi Burnley’i elemeye çalışacak. Bunun için gollü beraberliklerin yeteceği temsilcimizi çalıştıran Abdullah Avcı, “Buradan tur atlayarak dönmek en büyük arzum. Seyirci baskısı olacak ama takımıma güveniyorum. Çok keyifli bir mücadele olacak” dedi.