Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Almanya Milli Takımında Mesut Özil ile birlikte tepki gösterilen isimlerden olan İlkay Gündoğan, milli takım kariyerine devam edeceğini açıkladı. Mesut Özil'in Almanya Milli Takımını ırkçı saldırılar sonrasında bıraktığını açıklamasının ardından gözlerin döndüğü İlkay Gündoğan, devam kararı aldı.

Manchester City forması giyen 27 yaşındaki oyuncu, sosyal medya hesabından bir takipçisine cevap verdi ve, "Hedefim en azından bir Şampiyonlar Ligi ile birlikte Almanya Milli Takımı ile 1 kupa daha kazanmak" dedi.

FEDERASYON BAŞKANINDAN İTİRAF GELMİŞTİ

Almanya Futbol Federasyonu BaşkanıReinhard Grindel, Almanya Milli Takımını bıraktığı açıklayan Mesut Özil ile ilgili bazı konularda hatalı olduğunu itiraf etti.

Reinhard Grindel, DFB'nin resmi internet sayfasından yaptığı açıklamada, milli takımın Dünya Kupası'ndaki sportif performansının birçok şeyin sorgulanmasına yol açtığını belirterek, ''Elbette bu süre boyunca daha iyi ne yapabilirim diye kendime de soruyorum.

"IRKÇILIKLA İLİŞKİLENDİRİLMESİNE ÜZÜLÜYORUM"

Kişisel eleştirimin beni vurduğunu açıkça itiraf ediyorum. Daha da ötesi, meslektaşlarımın, tabandaki birçok gönüllünün ve DFB'deki personelin ırkçılıkla ilişkilendirilmesine üzülüyorum.'' ifadelerini kullandı.