Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uğur Aktan

Lige Bursaspor galibiyetiyle başlayan ancak Benfica hezimetiyle Şampiyonlar Ligi hasretini 10 yıla çıkaran Fenerbahçe’de teknik direktör Phillip Cocu takımda revizyona gidiyor. Bazı oyuncuların henüz hazır olmadığını düşünen Cocu, takımda küçük çaplı değişiklikler yapacak. Benfica maçında kötü performanslarıyla tepki çeken isimlerden Isla, Giuliano ve Valbuena Cocu tarafından kızağa çekilecek. Bu isimlerin yerine ise Şener, Mehmet Ekici ve Barış Alıcı’nın sahne alması bekleniyor. Hollandalı teknik adam kötü oynamalarına rağmen Volkan ve Roman Neustadter’den ise vazgeçmeyecek. Yeni transfer İslam Slimani’nin ise yedek kulübesinde maça başlayacağı öğrenildi.



Agresif oyun isterim

Oyuncularına Benfica maçında yaptığı hataları anlatan Cocu, takımdan daha agresif bir oyun beklediğini söyledi. Yenilgiyi kabullenen bir takım görmek istemediğini ifade eden Hollandalı hoca, “Benfica maçında hayal kırıklığı yaşadım. Kendi evimizdeki bir maçta taraftarımızın da desteğiyle hepinizden daha iyi bir performans beklerdim. Sahada yardımlaşmamız zayıf. Herkes birbirinin hatasını kapatacak. Kanat organizasyonlarında isabetsiz ortalarla enerjimizi boşa harcadık” çıkışında bulundu. Cocu, Yeni Malatya maçında dikkatli olmaları gerektiğini söylerken oyuncularından galibiyet beklediğini ifade etti.

Fener gecikince Frey Zürih’te kaldı

İsviçre Süper Ligi takımlarından Zürih, Michael Frey’in transferi için görüştükleri Fenerbahçe’nin belirlenen sürede cevap vermediğini, 24 yaşındaki santrforun bu yüzden takımda kalacağını açıkladı. Zürih Başkanı Ancillo Canepa, “Fenerbahçe’ye üç gün süre vermiştik. Frey’i satarsak bizim de oyuncu bulmamız gerekiyordu. Fenerbahçe bu üç gün içinde geri dönmedi, oyuncu kulübümüzde kaldı” dedi.

Salih Uçan patlayacak!

Fenerbahçe’nin İtalyan ekibi Empoli’ye kiraladığı Salih Uçan için İtalyan basını değerlendirmelerde bulundu. Salih’in Roma’da ‘fiyasko’ olduğunu hatırlatan Calciomercato, “Şimdi yeni bir çıkış peşinde” diye yazdı. Öte yandan Fenerbahçe Kulübü’nden yapılan açıklamada, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Salih Uçan’ın kontratının 1 yıl daha uzatıldığı açıklandı.