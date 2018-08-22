Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UĞUR AKTAN

Transferde son düzlüğe girilirken kadrosunu stoper, orta saha ve sol bekle güçlendirmek isteyen Fenerbahçe’de Simon Kjaer ismi öne çıktı. Geçtiğimiz sezon sarı-lacivertli takımın Finansal Fair Play problemi sebebiyle İspanya’nın Sevilla takımına satılan Danimarkalı stoperin eşinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım taraftarları heyecanlandırdı. Kjaer’in eşinin İstanbul’a gelmesi yıldız oyuncunun Fenerbahçe ile yeniden anlaşmaya vardığı yorumlarını beraberinde getirdi. Sevilla’ya satışı esnasında Türkiye’de kazandığı yüksek yıllık ücreti problem olan ve ücretinin bir kısmı Fenerbahçe tarafından karşılanan yıldız oyuncunun tercih edilmesinde bu faktörün de etkili olduğu vurgulandı. Başkan Ali Koç ve yönetiminin Sevilla’da oynayan oyuncunun maaşının bir kısmının Fenerbahçe tarafından ödenemsinden rahatsızlık duyduğu ve “Madem maaşını Fenerbahçe ödüyor o zaman gelip Fenerbahçe forması giysin” görüşünün öne çıktığı bildirildi.

İstatistikleri çok iyiydi

Türkiye’de forma giydiği dönemde taraftarların sevgilisi hâline gelen ve Fenerbahçe’de çok mutlu olan Kjaer’in de dönmek için istekli olduğu kaydedildi. Geçen sezon Sevilla formasıyla 27 maça çıkan 29 yaşındaki stoperin, Sevilla’nın savunma hattına yaptığı takviyeler sebebiyle gözden çıkarıldığı öğrenildi. Fenerbahçe, Kjaer’in transfer edildiği 2015-2016 sezonunda Danimarkalı stoperin etkili oyununun da sayesinde 34 maç sonunda sadece 27 gol yemiş ve ligin en az gol yiyen takımı olmayı başarmıştı. Mücadeleci futbolu ve savaşçı karakteriyle taraftarların beğenisini kazanan Kjaer, Dünya Kupası’nda da boy göstermiş ve ülkesi Danimarka’nın dört maçında da takımının vazgeçilmezi olmuştu.

Frey bir adım daha yaklaştı

İsviçre ekibi Zürih, Fenerbahçe’ye transfer olmak istediği bilinen golcü oyuncusu Michael Frey’i kadro dışı bıraktı. Geçtiğimiz günlerde sarı-lacivertli takımla yapılan pazarlığı sonlandırdığını açıklayan İsviçre ekibinin, idmanlara çıkmak istemediğini belirten Frey’i satış listesine koyması bekleniyor. 24 yaşındaki golcü oyuncu geçen sezon 31 lig maçında 13 gol kaydetmişti.

Giuliano şaştı kaldı

Suudi Arabistan’ın Al Nassr takımına transfer olan Giuliano yeni takımında coşkuyla karşılandı. Arap futbolseverler Giuliano için özel görsel şovlar hazırlarken, yıldız futbolcu da bu ilgiden hayli etkilendi. F.Bahçe taraftarına destekleri için teşekkür eden Giuliano, takım arkadaşlarına da şampiyonluk yolunda başarı diledi.