Fenerbahçe, son günlerde Suudi Arabistan'a transfer olacağı iddia edilen Josef de Souza ile ilgili bir açıklama yayınladı. Açıklamada Josef de Souza'nın takımda kalacağı duyuruldu.
Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle:
"Futbolcumuz Josef de Souza’ya bir teklif yapıldığı ve kulübümüzün bu teklifi kabul ettiği yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.
Josef de Souza takımımız için önemli bir yere sahip olup; kulübümüzün, futbolcumuza dair böyle bir planlaması bulunmamaktadır.
Kamuoyunun ve taraftarlarımızın bilgisine sunarız."