Fenerbahçe, son günlerde Suudi Arabistan'a transfer olacağı iddia edilen Josef de Souza ile ilgili bir açıklama yayınladı. Açıklamada Josef de Souza'nın takımda kalacağı duyuruldu.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle:

"Futbolcumuz Josef de Souza’ya bir teklif yapıldığı ve kulübümüzün bu teklifi kabul ettiği yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.

Josef de Souza takımımız için önemli bir yere sahip olup; kulübümüzün, futbolcumuza dair böyle bir planlaması bulunmamaktadır.

Kamuoyunun ve taraftarlarımızın bilgisine sunarız."