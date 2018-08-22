Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe, son günlerde Suudi Arabistan'a transfer olacağı iddia edilen Josef de Souza ile ilgili bir açıklama yayınladı. Açıklamada Josef de Souza'nın takımda kalacağı duyuruldu.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle:

"Futbolcumuz Josef de Souza’ya bir teklif yapıldığı ve kulübümüzün bu teklifi kabul ettiği yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.

Josef de Souza takımımız için önemli bir yere sahip olup; kulübümüzün, futbolcumuza dair böyle bir planlaması bulunmamaktadır.

Kamuoyunun ve taraftarlarımızın bilgisine sunarız."