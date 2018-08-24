Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünya Supersport Şampiyonu motosikletçi ve AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, Rize'nin Ardeşen ilçesinde düzenlenen 10. Geleneksel Formulaz Tahta Araba Şenliği sırasında hafif yaralandı.

İlçeye bağlı Tunca beldesinde Belediye Başkanlığı ile Redbull tarafından organize edilen ve Formula-1 yarışlarına atıfta bulunularak "Formula giderse Formulaz gelir" sloganıyla gerçekleştirilen şenliğe, yarışmacılar kendi tasarımları 88 tahta arabayla katıldı.

SOFUOĞLU ETKİNLİĞİ BİRİNCİLİKLE TAMAMLADI

Önceki senelerde olduğu gibi bu yıl da şenliğe katılan ve tahta arabayla yarışan Sofuoğlu, grubunu birincilikle tamamladı.

Grup birincilerinin yer aldığı final yarışı sırasında Sofuoğlu'nun kullandığı tahta araba, yol kenarına güvenlik amacıyla konulan saman balyalarına çarptı.