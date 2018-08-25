Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş uzun süredir aradığı 10 numarayı Belgrad’da buldu! Önceki iki sezonda attığı goller ve asitlerle siyah-beyazlı taraftarların sevgilisi hâline gelen Talisca’nın Çin’e gitmesiyle ofansif orta saha konusunda sıkıntı yaşayan Beşiktaş’ın imdadına Tolgay Arslan yetişti. Talisca’nın ayrılığından sonra umut bağlanan Oğuzhan Özyakup üç gün arayla oynanan LASK Linz ve BB Erzurumspor maçlarında o kadar etkisizdi ki, ikinci yarıları bile görememişti. Alternatif arayışlara başlayan teknik direktör Şenol Güneş, Babel’den de forvet arkasında istediği verimi alamayınca biraz da mecburiyetten Tolgay Arslan’a yöneldi. Babel’in cezalı olması sebebiyle şans bulan 28 yaşındaki oyuncu bu fırsatı çok iyi değerlendirdi. 2015 Ocak ayı transfer döneminde Beşiktaş’a transfer olan Tolgay, alıştığı 10 numara bölgesinde şans buluyordu ve henüz 4. maçında Liverpool’a ceza yayından harika bir gol atarak yeteneğini göstermişti.

Yönetimi rahatlattı

Yaşadığı sakatlıkların ardından dönemin yeni transferi Talisca’nın gölgesinde kalan Tolgay Arslan, Şenol Güneş tarafından daha çok defansif orta saha olarak kullanıldı. Partizan karşısında ise uzun süre sonra 10 numara bölgesinde görev alan yıldız oyuncu, yeniden hünerlerini gösterme fırsatını kaçırmadı. Üstelik kafa vuruşuyla ağları havalandırarak, geçen sezonun en çok kafa golü atan Talisca’dan eksik kalmayacağını da göstermiş oldu. Tolgay’ın bu performansı teknik heyetten daha çok yönetimi sevindirdi. 10 numara transferi için satılmasına ihtiyaç duyulan Negredo’nun takımda kalma ihtimalinin güçlenmesi sebebiyle ofansif orta saha aramaktan vazgeçen Başkan Fikret Orman ve ekibi, Tolgay Arslan’ın umut verici performansı sayesinde derin bir nefes almış oldu. Başkan Orman önceki gün yaptığı açıklamada, “10 numara transferi imkânsız” demişti.

Karius yola çıktı

Fabri’nin gidişinden sonra kaleci arayan Beşiktaş’ın her konuda anlaşma sağladığı Loris Karius bu akşam 19.30’da İstanbul’a geliyor. Beşiktaş, sosyal medya hesabına Loris Karius’un fotoğrafını ekleyerek transferi duyurdu. Siyah-beyazlılar, Liverpool’dan iki yıllığına kiraladığı Alman file bekçisi için İngiliz ekibine ilk yıl 1 milyon, ikinci yıl da 1,5 milyon avro ödeyecek. Beşiktaş, ayrıca iki yılın sonunda Karius’un bonservisini 8 milyon avroya alabilecek. Oyuncu ile yapılan sözleşmede “25 milyon avroya serbest kalır” maddesi de yer aldı. Bu arada Karius’un yıllık maaşının bonuslarla birlikte 1,7 milyon avroyu bulduğu öğrenildi