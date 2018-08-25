Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uğur Aktan

Giuliano ve Josef de Souza’nın Suudi Arabistan’a transferiyle birlikte orta sahada hem nitelik hem de nicelik olarak eksilen Fenerbahçe’de gündeme gelen isimler taraftarları heyecanlandırdı. Önümüzdeki dönemde 4-3-3 oynaması beklenen Fenerbahçe’de sportif direktör Damien Comolli’nin Tottenham’da forma giymekte zorlanan Fransız orta saha oyuncusu Moussa Sissoko’yu kiralamak için İngiliz ekibiyle görüşmelerde bulunduğu öğrenildi. Phillip Cocu’nun istediği gibi orta sahanın merkezinde çift yönlü oyunuyla dikkat çeken 29 yaşındaki Sissoko, Tottenham’a 2016’da 35 milyon avroluk bonservis bedeli karşılığında Newcastle’dan transfer olmuştu. 53 defa Fransa A Millî Takımı formasını giyen Sissoko, son dünya şampiyonunun formasını 46 defa da U16’dan U21’e kadar olan alt yaş kategorilerinde giydi.



Nuri Şahin teklifi

Josef’in ayrılmasının ardından Mehmet Topal’ın defansif orta saha pozisyonunda tek kalması sebebiyle bu bölgeyi de güçlendirmek isteyen sarı-lacivertliler, menajerlerden gelen bir teklifi gündemine aldı. B. Dortmund’da ilk 11 planlarının dışında kalan millî oyuncu Nuri Şahin’in teklif edilmesi üzerine sarı-lacivertliler bu futbolcuyu değerlendirmeye aldı. Yüksek top tekniğiyle orta sahanın pas trafiğini hızlandırması beklenen Nuri’nin son yıllarda yaşadığı sakatlıkların Fenerbahçe cephesini düşündürdüğü öğrenilirken, bu oyuncunun kadroya katılması hâlinde son derece detaylı bir sağlık taramasından geçirileceği kaydedildi. Dortmund’a forma şansı oldukça azalan Nuri’nin de düzenli oynama fırsatı bulabilmek için Fenerbahçe’ye katılmayı kabul ettiği öğrenildi.

Reyes fırtınası

Fenerbahçe’nin yeni transferi Diego Reyes’i heyecan bastı. Ülkesi Meksika’da oldukça popüler bir sporcu olan ve transfer süreci yakından takip edilen 25 yaşındaki oyuncu, kariyerinde yeni bir sayfa açacağı için oldukça heyecanlı olduğunu söyledi. Meksikalı oyuncu, “Geçen sezon Porto ile yaşadığım lig şampiyonluğunu bu sezon Fenerbahçe ile tekrarlamak istiyorum. Bunun için elimden geleni yapacağım” dedi. Kısa bir süre içerisinde sağlık kontrolünden geçecek olan Reyes’in sarı-lacivertli takıma üç senelik imza atması bekleniyor.

Kaleye Real, ya da PSG’li

Transferde aldıkları kadar sattıklarıyla da dikkat çeken Fenerbahçe’de bir türlü bekleneni veremeyen Kamerunlu kaleci Carlos Kameni de gönderiliyor. Fransa’nın Auxerre takımıyla görüşen Kameni’nin bu ekiple anlaşması hâlinde transferin hemen gerçekleşeceği kaydedildi. Fenerbahçe, yılda 2 milyon avro kazanan ve kontratı 2020’de sona erecek Kameni’yi elden çıkararak, 4 milyon avroluk maaş yükünden kurtulmayı planlıyor.



Üçüncü kaleci oldular

Henüz çok genç olan Berke’ye kaleyi teslim etmeyi şimdilik düşünmeyen Pihillip Cocu’nun, Volkan’a alternatif istediği kaydedildi. Fenerbahçe’nin kiralık olarak çözmek istediği bu mevki için öncelikli adayları ise Gianluigi Buffon ile Thibaut Courtois’in transferleri nedeniyle PSG ve Real Madrid’de üçüncü kaleci durumuna düşen Kevin Trapp ile Kiko Casilla.

Kasayı doğrulttu

Fernandao (2,5), Giuliano (10,5) ve Josef de Souza’yı (12 milyon avro) Arabistan ekiplerine satan Fenerbahçe, üç oyuncudan 25 milyon avro gelir elde etti. FFP anlaşması sebebiyle transfer yapabilmesi için oyuncu satması gereken sarı-lacivertliler, gelir gider dengesinde kazançlı bir tabloya çıkmayı başardı.



Kesinlikle hata istemiyorum

Ligin 3. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor mağlubiyetini unutturmak istiyor. Sezona istediği gibi bir başlangıç yapamayan sarı-lacivertlilerde teknik direktör Cocu oyuncularına, “Artık hata yapmak yok. 90 dakika savaşan bir takım sahada görmek istiyorum” dedi.