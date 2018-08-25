Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adı hem Galatasaray hem de Beşiktaş'la anılan milli golcü Burak Yılmaz transferi hakkında açıkamalarda bulundu.

Takvim gazetesinin haberine göre, Trabzonspor'un başarılı oyuncusu çıkan transfer iddialarıyla ilgili olarak, "Burada mutluyum. Ayrılmak aklımın ucundan bile geçmiyor ama zaman ne getirir onu bilmiyorum. Camia ve taraftarımızın içi rahat olsun. Hiçbir yere gitmiyorum. Buradayım, sizinleyim" ifadesini kullandı.

"BURADA GOL KRALI OLDUM"

Trabzonspor'un kendisini istediği sürece takımda kalacağını vurgulayan Burak, "Ben burada gol kralı oldum. Ben burada Türkiye'nin en iyisi oldum. O nedenle ayrılmak aklımdan asla geçmedi" dedi.

"BEN KALMAKTAN YANAYIM"



Burak Yılmaz buna rağmen transferin bitmesine daha 8 gün olduğunu vurgulayarak, "Beklenmedik şeyler yaşanabilir. Buna bazen kimse engel olamaz. Ancak ben kalmaktan yanayım" şeklinde konuştu.