Beşiktaşlı futbolcu Gökhan Gönül, Antalyaspor maçının ardından soruları yanıtladı. Şampiyonluğa oynayan takımlar için iç saha maçlarının çok önemli olduğunun altını çizen tecrübeli oyuncu, “Daha lig yeni başladı. Bu şekilde yenilmemiz üzücü oldu. Hafta içi yine bir maç var. Bu maçı unutup bir an önce o maça hazırlanmamız gerekiyor. En azından şu an telafisi olan maçlardan biriydi. Umuyorum ki bunu telafi ederiz” dedi.

Maç içinde sağlık ekibiyle yaşanan gerginlikle ilgili de konuşan Gönül, “20 seneye yakın futbol oynuyorum. Bunun 12 senesi Süper Lig'de. Haksızlık yapmamaya çalışıyorum. Tansiyonu yüksek bir maç, görüntüye bakınca sağlıkçıya vuruyormuşum gibi gözüküyor ama öyle bir şey yok. Bir an önce oyuncuyu kenara götürmesi için bir hamle yaptım, vurmadım ama görüntülerde öyle gözüküyor. Sağlıkçı arkadaş da buralarda bir yerlerdedir, eğer 'Gökhan bana vurdu' derse benim adıma söylenen her şeyi kabul ediyorum. Hızlı bir şekilde iterken bir anda kendimi kontrol etmeyi başardım. Vuracak olsam dengesi bozulurdu. Gökhan vurdu diyorlar ama bunları kimin söylediğini çok iyi biliyorum. Klavye başında oturan tipler bunlar. En ufak bir şey yaptığımızda bizi yerden yere vuracak tipler. Üzerime alınmıyorum. Rakibe, hakeme, rakip takım hocasına kolay kolay hata yaptığımı hatırlamıyorum" ifadelerini kullandı.



“Mental ve fiziki yorgunluk var”

Takımda bir yorgunluğun olduğunu da söyleyen Gökhan Gönül, “Biraz mental yorgunluk var, fiziki de olabilir. Herkes elinden geldiğince çabalamaya çalışıyor. Hoca da elinden geldiğince rotasyona gidip hazır olan oyuncuları oynatmaya gayret ediyor. Bazen bu tür maçlar olabiliyor. Yediğimiz goller normal goller değil, düzelecek diye düşünüyorum. Milli takım arası iyi gelecektir. Herkes en az puan kaybıyla o haftayı bekliyor diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Gönül, "Yaş olayına takılmıyorum. Sahadaki yaşınız değil verdiğiniz mücadele, performans önemlidir. Önümüzde birçok örnek var. Oynanmak istenince oynanıyor. Emre Belözoğlu kaç yaşında ama herkes performansından övgüyle bahsediyor” diyerek sözlerini tamamladı.