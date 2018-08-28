Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, siyah-beyazlıların gündemi hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Orman’ın en dikkat çekici açıklamalarından biri bu sezona da kötü başlayan Oğuzhan Özyakup hakkında oldu. Tecrübeli yönetici, “Oğuzhan, bu takımın benimle beraber 2012’den bu yana en önemli oyuncusudur. Geçen sene şampiyonluğun kaybedilmesinde onun payı büyüktür. Çünkü istediğimiz seviyeye çıkmadı” sözlerini kullandı. Bein Sports’a konuşan Orman, Antalyaspor maçının 3-2 kaybedilmesine rağmen oyuncuların iştahını beğendiğini belirterek, “Skor bizim açımızdan iyi olmasa da zevkli bir maçtı. Çok şanssızdık, çok gol kaçırdık. Daha ligin başındayız. Vodafone Park’ta ligde ilk defa mağlubiyet aldık. Antalyaspor’a nasipmiş. Bizim de özeleştiri yapmamız gereken konular var. Onu da yapacağız” dedi.

Yöneticilere gönderme

Transferde önümüzdeki günlerde hareketlilik yaşanacağının sinyallerini de veren Orman, “Forvet ve forvet arkası transferi olabilir. Birçok isim geçiyor. Beşiktaş’ın gerçekleri, Türkiye’nin gerçekleri var. Bütçemize uygun olursa transfer yapacağız” derken, “Bu sezon Enzo Roco’yu bonservis ücreti ödemeden aldık. Karius’u 2 sene kiraladık, bonservisini almak üzere. Kiralama bedeli ise 1 milyon avro’dur” bilgilerini verdi. Orman sosyal medyadaki eleştirilerle ilgili olarak da, “Yöneticilerimiz sosyal medyaya çok takılıyorlar. Beşiktaş’ı parçalamak için de hesaplar yapılıyor. Ben bu işlere çok yakın birisi değilim. En önemli şey motivasyondur. Benim motivasyonum çöktüğü zaman Beşiktaş çöker” sözlerini kullandı.

Ljajic heyecanı

Beşiktaş’ın prensipte anlaşmaya vardığı Adem Ljajic’in imza atması an meselesi. Siyah-beyazlılar Boşnak asıllı 10 numara ile yıllık 2 milyon avroya el sıkışmıştı. Oyuncunun kulübü Torino ile pazarlıklar son aşamaya gelmiş durumda.

Babel isyan etti

Son maçlarda bekleneni veremeyen Ryan Babel kendisine yapılan tenkitlere reaksiyon gösterdi. Hollandalı futbolcu sosyal medyadan yaptığı açıklamada “Bazen kazanırsın, bazen kaybedersin. Bazen ‘Evine dön!’ derler bazen ‘Adamsın’. Bazen seni ıslıklarlar, bazense alkışlarlar” ifadelerini kullandı.