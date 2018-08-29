Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bursaspor’la yapılan görüşmelerde başarılı file bekçisi için son olarak menajerler aracılığıyla Ozan Tufan artı para teklif edildi. Tarafların anlaşmaya yakın olduğu sızan bilgiler arasında. Harun’un Bursa’dan ayrılmak istediği ve sarı-lacivertli takımda oynamak istediği biliniyor. Oyuncu Bursa’nın dünkü idmanına çıkmadı. Yani Harun’da artık iş saatlere kaldı. Volkan Demirel’in geçen sezon başında olduğu gibi bu sezon da yaptığı hatalardan canı yanan sarı-lacivertliler Harun transferini bitirirse yedek kaleci Kameni ile yollarını ayıracak.