Bursaspor’la yapılan görüşmelerde başarılı file bekçisi için son olarak menajerler aracılığıyla Ozan Tufan artı para teklif edildi. Tarafların anlaşmaya yakın olduğu sızan bilgiler arasında. Harun’un Bursa’dan ayrılmak istediği ve sarı-lacivertli takımda oynamak istediği biliniyor. Oyuncu Bursa’nın dünkü idmanına çıkmadı. Yani Harun’da artık iş saatlere kaldı. Volkan Demirel’in geçen sezon başında olduğu gibi bu sezon da yaptığı hatalardan canı yanan sarı-lacivertliler Harun transferini bitirirse yedek kaleci Kameni ile yollarını ayıracak.
Harun’da geri sayım
29.08.2018 - 06:31 | Son Güncelleme: 29.08.2018 - 06:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kalesine muhakkat takviye yapmak isteyen F.Bahçe’de Harun Tekin çabası bütün hızıyla sürüyor.
Etiketler : bursaspor,harun,
578145 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/578145.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Galatasaray
3
3
0
0
10
1
9
9
2
Kasımpaşa
3
3
0
0
8
3
5
9
3
Malatyaspor
3
2
1
0
4
1
3
7
4
Başakşehir
3
2
0
1
6
3
3
6
5
Beşiktaş
3
2
0
1
7
5
2
6
6
Kayserispor
3
1
2
0
2
0
2
5
7
Konyaspor
3
1
2
0
7
6
1
5
8
Ankaragücü
3
1
1
1
5
5
0
4
9
Trabzonspor
3
1
1
1
5
5
0
4
10
Antalyaspor
3
1
1
1
6
7
-1
4
11
Fenerbahçe
3
1
0
2
2
3
-1
3
12
Göztepe
3
1
0
2
2
4
-2
3
13
Sivasspor
3
1
0
2
2
6
-4
3
14
Çaykur Rizespor
3
0
2
1
3
4
-1
2
15
Bursaspor
3
0
2
1
2
3
-1
2
16
Akhisar Bld.Spor
3
0
1
2
3
6
-3
1
17
Erzurum BB
3
0
1
2
3
6
-3
1
18
Alanyaspor
3
0
0
3
0
9
-9
0
4. Hafta Maçları
8/31/2018
Yeni Malatyaspor - Atiker Konyaspor
9/1/2018
Fenerbahçe - Kayserispor
9/1/2018
Akhisarspor - Sivasspor
9/1/2018
Trabzonspor - Galatasaray
9/1/2018
Alanyaspor - Göztepe
9/2/2018
Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Medipol Başakşehir Fk
9/2/2018
Kasımpaşa - Mke Ankaragücü
9/2/2018
Antalyaspor - Çaykur Rizespor
9/2/2018
Bursaspor - Beşiktaş
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Gençlerbirliği
3
3
0
0
8
1
7
9
2
Giresunspor
3
3
0
0
6
1
5
9
3
Boluspor
3
3
0
0
6
2
4
9
4
Altay
3
2
1
0
7
1
6
7
5
Adana Demirspor
3
2
0
1
2
1
1
6
6
Afjet Afyonspor
3
1
1
1
6
5
1
4
7
Hatayspor
3
1
1
1
3
2
1
4
8
Gaziantep BB
3
1
1
1
2
2
0
4
9
Denizlispor
3
1
1
1
1
1
0
4
10
İstanbulspor
3
1
1
1
5
9
-4
4
11
Osmanlıspor
3
1
0
2
3
2
1
3
12
Ümraniye
3
1
0
2
3
5
-2
3
13
Altınordu
3
0
2
1
2
3
-1
2
14
Balıkesirspor
3
0
2
1
2
5
-3
2
15
Adanaspor
3
0
1
2
2
5
-3
1
16
Elazığspor
3
0
1
2
2
5
-3
1
17
Karabükspor
3
0
1
2
2
5
-3
1
18
Eskişehirspor
3
0
1
2
3
10
-7
1