Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Burhan Can Terzi

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi’nde gruplar, bugün Monaco’da TSİ 19.00’da çekilecek kuraların ardından belli olacak. Geçen sezon Süper Lig’de şampiyon olarak turnuvaya doğrudan katılma hakkı elde eden Galatasaray, kura çekiminde 4. torbada yer alacak. Sarı-kırmızılı camiada büyük heyecan yaşanırken, G.Saray, tarihinde 15’inci defa Şampiyonlar Ligi gruplarında yer alacak. Teknik direktör Fatih Terim, 4’üncü dönemine başlarken Şampiyonlar Ligi’ni hedef göstermiş ve “Benim de hayallerim var, eksik olanı bir şekilde deneyeyim diyorum” ifadelerini kullanmıştı.



Şanslı bir kura dileği

G.Saray’ın grup aşamasında karşılaşacağı rakipler de büyük merakla bekleniyor. Kura şansının Galatasaray’ın yanında olması ümit edilirken, Terim hiçbir rakipten çekinmediklerini belirtiyor. G.Saray’ın 4’üncü torbadan katılacağı kura çekiminde birinci torbada Barcelona, Juventus, Real Madrid, Bayern Münih gibi dünya devleri bulunuyor. Bu torbanın en zayıf halkası ise Lokomotiv Moskova. İkinci torbada ise Dortmund, M. United gibi güçlü takımlar bulunurken, Porto ise bu torbadan diğer rakiplere oranla sırıtan takım. Üçüncü torbada ise Schalke birçoklarının gönlünden geçen ekip. Grup maçları 18-19 Eylül’de başlayıp 11-12 Aralık’ta sona erecek. Final ise 1 Haziran’da Madrid’deki Metropolitano Stadında oynanacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ TORBALARI

1.TORBA: R. Madrid, A. Madrid, Barcelona (İspanya), B. Münih (Almanya), M. City (İngiltere), Juventus (İtalya), Paris Saint-Germain (Fransa), L. Moskova (Rusya)

2.TORBA: Borussia Dortmund (Almanya), Porto, Benfica (Portekiz), M. United (İngiltere), S. Donetsk (Ukrayna), Napoli (İtalya), Tottenham (İngiltere), Roma (İtalya)

3.TORBA: Liverpool (İngiltere) Schalke (Almanya), O. Lyon, Monaco (Fransa), Ajax, PSV (Hollanda), CSKA Moskova (Rusya) Valencia (İspanya)

4.TORBA: V.Plzen (Çekya) C. Brugge (Belçika), G.Saray (Türkiye), Young Boys (İsviçre), Inter (İtalya), Hoffenheim (Almanya), Kızılyıldız (Sırbistan) AEK (Yunanistan)

Pato geliyor

Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim’in Alanya maçının ardından söylediği gibi sarı-kırmızılılar iki yıldız santrfor transferi için bütün şartları zorluyor. Uzun süredir forvet arayışı sürerken hiç gündemde olmayan Alexandre Pato için Çin’e çıkarma yapıldı. Tianjin Quanjian takımında forma giyen ve 2020’ye kadar sözleşmesi bulunan Brezilyalı forvet için kiralama teklifi yapıldı. Çinliler ilk etapta sıcak bakmasa da Pato’nun Şampiyonlar Ligi’nde yeniden boy göstermek adına Galatasaray’a gitmek için gösterdiği tavır, sürecin sarı-kırmızılılar adından olumlu dönüşmesini sağladı. Sarı-kırmızılıların 2,5 milyon avroya Çinlilerle el sıkıştığı belirtildi. Görüşmelerin ardından Galatasaray cephesinin Alexandre Pato için Pekin'den uçak biletini ayırttığı da öğrenildi.

Ve Ciğerci gitti

Galatasaray’da beklenen oldu ve Tolga Ciğerci’nin sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi. Kulüpten yapılan açıklamada, “Futbolcuya ödenecek olan 2 milyon avro yıllık net sabit transfer ücretinin 1 milyon 925 bin avro tutarındaki kısmından tasarruf sağlanmıştır” denildi.



Ndiaye sahaya

Süper Lig’de 3’te 3 yapan Galatasaray bu hafta son dönemlerde kendine ters gelen Trabzonspor’a misafir olacak. Serisini sürdürmek isteyen sarı-kırmızılılarda yeniden takıma kazandırılan Ndiaye’ye hazır ol mesajı geldi. Teknik direktör Fatih Terim, Senegalli orta sahaya bu hafta görev vermeyi planlıyor.