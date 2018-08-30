Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe, Bursaspor'dan 29 yaşındaki kaleci Harun Tekin'i 3+1 yıllığına renklerine bağladığını resmen açıkladı. Sarı-lacivertli ekibin resmi site üzerinden yaptığı açıklamada yer alan ifadeler şu şekilde;

"Kulübümüz, Bursaspor'dan kaleci Harun Tekin'i kulübü ve kendisiyle yaptığı anlaşma sonucu bonservisiyle birlikte 3+1 yıllığına kadrosuna katmıştır. Milli kalecimiz Harun Tekin'e hoşgeldin diyor, çubuklu formamız altında başarılar diliyoruz."

HARUN TEKİN KİMDİR? KAÇ YAŞINDA?

Harun Tekin, 17 Haziran 1989 Tarihinde İzmir, Menemen'de doğmuştur. Aslen İzmir, Foçalıdır. Bir kardeşi vardır. Babası İzmir'de itfaiyede memur, annesi ev hanımıdır.

17 Haziran 1989 tarihinde İzmir Menemen’de dünyaya gelen Harun Tekin, futbola Amcası Menemenspor’da oynayan Harun Tekin de küçük yaşta Menemenspor altyapısında futbola başladı. 2007 yılında Menemenspor’dan, Güngörenspor’a transfer olan Harun Tekin, 2010 yılında bonservissiz bir şekilde Bursaspor’a transfer oldu. Kariyerinde 175 resmi maça çıkan Harun Tekin, 51 maçta kalesini gole kapatmayı başardı.

BONSERVİS BEDELİ 2 MİLYON 250 BİN EURO

Elde edilen bilgilere göre Fenerbahçe, Harun için Bursaspor'a 2 milyon 250 bin Euro bonservis ücreti ödeyecek. Harun ise sarı-lacivertlilerden yıllık 1.5 milyon Euro alacak.

17 Haziran 1989 doğumlu Harun, iki kez Milli Takım formasını giydi. 2010'da Güngören Belediyespor'dan transfer edilen ve takımda kaptanlığa kadar yükselen 29 yaşındaki file bekçisi, 2002-2007 yılları arasında Menemen Belediyespor'un altyapısında forma giymiş ve 2007'de Güngören Belediyespor'a transfer olmuştu.