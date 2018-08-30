Galatasaray Şampiyonlar Ligi kura çekimi açıklandı Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde rakipleri ile ilgili merak ettiklerinize haberimizden ulaşabilirsiniz. 2017-2018 sezonu şampiyonu olan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne gitmeye hak kazandı. Bugün saat 19.00'da ise sarı-kırmızılıların Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edeceği grup belli oldu. Galatasaray Lokomotif Moskova, Porto ve Schalke 04 ile birlikte D Grubu'nda mücadele edecek. Peki Galatasaray'ın kurası açıklandı, işte Galatasaray'ın rakipleri...
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kurası açıklandı | Galatasaray hangi grupta? | İşte Galatasaray'ın rakipleri...
30.08.2018 - 20:09 | Son Güncelleme: 30.08.2018 - 20:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kurası açıklandı mı, Galatasaray'ın rakipleri ile ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. UEFA Şampiyonlar Ligi kurası bu akşam TSİ 19.00'da çekildi. Galatasaray'ın rakipleri Lokomotif Moskova, Porto ve Schalke 04 oldu.
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578409 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/578409.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Galatasaray
3
3
0
0
10
1
9
9
2
Kasımpaşa
3
3
0
0
8
3
5
9
3
Malatyaspor
3
2
1
0
4
1
3
7
4
Başakşehir
3
2
0
1
6
3
3
6
5
Beşiktaş
3
2
0
1
7
5
2
6
6
Kayserispor
3
1
2
0
2
0
2
5
7
Konyaspor
3
1
2
0
7
6
1
5
8
Ankaragücü
3
1
1
1
5
5
0
4
9
Trabzonspor
3
1
1
1
5
5
0
4
10
Antalyaspor
3
1
1
1
6
7
-1
4
11
Fenerbahçe
3
1
0
2
2
3
-1
3
12
Göztepe
3
1
0
2
2
4
-2
3
13
Sivasspor
3
1
0
2
2
6
-4
3
14
Çaykur Rizespor
3
0
2
1
3
4
-1
2
15
Bursaspor
3
0
2
1
2
3
-1
2
16
Akhisar Bld.Spor
3
0
1
2
3
6
-3
1
17
Erzurum BB
3
0
1
2
3
6
-3
1
18
Alanyaspor
3
0
0
3
0
9
-9
0
4. Hafta Maçları
8/31/2018
Yeni Malatyaspor - Atiker Konyaspor
9/1/2018
Fenerbahçe - Kayserispor
9/1/2018
Akhisarspor - Sivasspor
9/1/2018
Trabzonspor - Galatasaray
9/1/2018
Alanyaspor - Göztepe
9/2/2018
Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Medipol Başakşehir Fk
9/2/2018
Kasımpaşa - Mke Ankaragücü
9/2/2018
Antalyaspor - Çaykur Rizespor
9/2/2018
Bursaspor - Beşiktaş
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Gençlerbirliği
3
3
0
0
8
1
7
9
2
Giresunspor
3
3
0
0
6
1
5
9
3
Boluspor
3
3
0
0
6
2
4
9
4
Altay
3
2
1
0
7
1
6
7
5
Adana Demirspor
3
2
0
1
2
1
1
6
6
Afjet Afyonspor
3
1
1
1
6
5
1
4
7
Hatayspor
3
1
1
1
3
2
1
4
8
Gaziantep BB
3
1
1
1
2
2
0
4
9
Denizlispor
3
1
1
1
1
1
0
4
10
İstanbulspor
3
1
1
1
5
9
-4
4
11
Osmanlıspor
3
1
0
2
3
2
1
3
12
Ümraniye
3
1
0
2
3
5
-2
3
13
Altınordu
3
0
2
1
2
3
-1
2
14
Balıkesirspor
3
0
2
1
2
5
-3
2
15
Adanaspor
3
0
1
2
2
5
-3
1
16
Karabükspor
3
0
1
2
2
5
-3
1
17
Elazığspor
3
0
1
2
2
5
-3
1
18
Eskişehirspor
3
0
1
2
3
10
-7
1