Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray Şampiyonlar Ligi kura çekimi açıklandı Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde rakipleri ile ilgili merak ettiklerinize haberimizden ulaşabilirsiniz. 2017-2018 sezonu şampiyonu olan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne gitmeye hak kazandı. Bugün saat 19.00'da ise sarı-kırmızılıların Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edeceği grup belli oldu. Galatasaray Lokomotif Moskova, Porto ve Schalke 04 ile birlikte D Grubu'nda mücadele edecek. Peki Galatasaray'ın kurası açıklandı, işte Galatasaray'ın rakipleri...