Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş, 10 numara pozisyonu için bir süredir görüşme halinde olduğu Torino'dan Adem Ljajic'in transferine noktayı koydu.

Adem Ljajic'in menajeri Meris Dolovac, Sırp futbolcu ile birlikte Beşiktaş için İstanbul'a geldi. Gün içinde sağlık kontrolünden geçen Ljajic, Siyah-beyazlı kulübe imzayı attı.

Beşiktaş Ljajic transferini, Karius'ta olduğu gibi Twitter kapak fotoğrafını #ComeToBeşiktaş Ljajic' yaparak açıkladı.

ADEM LJAJIC KİMDİR?

Futbolculuk kariyerine Partizan altyapısında başlayan Ljajic, 19 yaşındayken Fiorentina'ya transfer oldu. Floransa ekibinde gösterdiği başarılı performans ile 10,8 milyon Euro karşılığında AS Roma'ya geçiş yapan Sırp futbolcu, 2015/16 sezonunu Inter'de kiralık geçirdikten sonra kulübüne döner dönmez 8,1 milyon Euro karşılığında Torino'ya satıldı.

Geçtiğimiz sezon Torino forması ile 28 maça çıkan Ljajic, 6 gol 13 asist katkısında bulundu.