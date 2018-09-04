Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şenol Güneş ile iki yıl üst üste şampiyon olduktan sonra geçen sene de Avrupa’da fırtınalar estiren Beşiktaş’a bir hâller oldu. Kara Kartal, Süper Lig’de geçtiğimiz hafta sahasında Antalyaspor’a mağlup olarak Vodafone Park’taki 45 maçlık yenilmeme serisini bitirmişti. Siyah-beyazlılar, Bursaspor deplasmanında da öne geçmesine rağmen sahadan 1 puanla ayrıldı. Beşiktaş, bu sonucun ardından ligde son 10 sezonun ilk 4 haftaları sonunda en kötü 2. performansını gerçekleştirdi. Maddi sıkıntılar yüzünden sürekli kan kaybeden Kartal, son günlere sığdırılmaya çalışılan transferlerle de henüz takım dengesini sağlayamadı.

> Takım ruhunu kaybetmiş!

Geçtiğimiz sezonlarda görmeye alıştığımız takım kenetlenmesinden bu sezon eser görünmüyor. Takımını deplasmanda öne geçiren Babel’in, attığı golden sonra bile gülmeyen yüzü, yedek kulübesinde bir kişinin bile ayağa kalkmaması ‘Bu takım ruhunu kaybetmiş” dedirtiyor. Su molası sırasında Şenol Güneş’in verdiği taktiği dinlemeyen Oğuzhan ve Tolgay’ın vurdumduymaz tavırları da takım içinde bazı sıkıntıların olduğunun göstergesi âdeta. Transfer döneminde sık sık yönetime göndermelerde bulunan teknik direktör Şenol Güneş’in sitemkâr sözleri de sıkıntıların görünenden daha büyük olduğunu ortaya koyuyor. Beşiktaş’taki akort bozukluğunun sebeplerinden biri de transferlerin ‘oturmamış’ olması...

> Transfer tutarsızlıkları

Tolga’nın sakatlığında kale iki maçta 21 yaşındaki genç Utku’ya kalırken Karius, ancak Bursaspor maçıyla eldivenleri devralabildi. Talisca’nın gitmesinden sonra sık sık gündeme gelen 10 numara transferi ise son gün gerçekleştirilebildi. Takımın yeni kurtarıcısı olması beklenen Adem Ljajic ise Bursaspor maçında kulübede seyirciydi. Sezon başında yaşanan Negredo krizi de ‘mecburiyetten’ sümen altı edildi. Takımın yaş ortalamasının yüksekliği de Beşiktaş için bir başka handikap. Genel ortalama 28 gözükse de, takımın omurgasını oluşturan oyuncuların ortalaması 32’yi buluyor. Bu da saha içinde daha az koşan ve daha az mücadele eden bir takım anlamına geliyor. Şenol Güneş’in “Çok yavaş oynuyoruz. Yediğimiz golde Adriano, Pepe, Vida hepsi de geç kaldı” eleştirisi de bu konunun altını çiziyor. Özet; bu sezon vizyonda beyazı az siyahı çok bir Kartal var.

Eleştireni engellerim!

Beşiktaş’ın Hollandalı yıldızı Ryan Babel, sosyal paylaşım sitesinden taraftarlara seslendi. Attığı golden sonra sevinmeyen, maç sonu yayıncı kuruluşun mikrofonlarına “Çok duygusal bir durumdayım, maçla ilgili aptalca bir şey söylemek istemiyorum” demekle yetinen Babel, yaptığı açıklamada “Takımın performansı hakkında yanlış bir şey söylemek istemedim. Rakibe şans vermemek için elimizden gelen her şeyi yapmış olmamıza rağmen 1-1 biten bir maçtan dolayı üzgünüm. Konu tam olarak böyle. Bu, kendimi son ifade edişim. Bundan sonra bana negatif yorum yapan herkesi engelleyeceğim. Futboluma takımıma ve şampiyonluğa odaklanmalıyım” ifadelerini kullandı. Babel’in bu açıklamalarına taraftarlardan destek gelirken siyah-beyazlılar “Eski Beşiktaş’ı görmek istiyoruz” dedi.

Ljajic’e para cazip geldi

Torino Başkanı Urbano Cairo, Adem Ljajic ile ilgili açıklamalarda bulundu. Boşnak futbolcunun aldığı cazip teklifi değerlendirerek Türkiye’ye gittiğini belirten Cairo “Sonuçta Türkiye’de futbolcular için çok avantajlı koşullar var. Takımdan ayrılmasına üzüldüm ama sonuçta kendi tercihini yaptı” dedi.

Güneş sönük kaldı

Sezona Akhisar galibiyeti ile başlayan Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş, daha sonra zor anlar yaşadığı Erzurumspor maçında 3 puanı koparmayı başarmıştı. Son iki haftada puanlar bırakan Beşiktaş, Antalyaspor’a 3-2 mağlup olurken Bursaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Alınan bu skorlarla birlikte Şenol Güneş, Beşiktaş ile en kötü sezon başlangıcını elde etmiş oldu.