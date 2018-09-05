Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. EMİN ULUÇ

Fenerbahçe ile çıktığı 6 resmî maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyet alan Phillip Cocu geleceğine kendisi şekil verecek. Yönetim, Şampiyonlar Ligi biletini kaçıran, 4 haftası geride kalan ligde ise 3 puanla 13. sırayı gören Hollandalı çalıştırıcının şimdilik arkasında duruyor. Ancak camiadan gelen tepkiler de örtbas edilemeyecek kadar yüksek. Başta Hollanda ve Belçika basını olmak üzere Avrupa medyası dahi Cocu’nun görevde kalıp kalamayacağını tartışırken, tecrübeli teknik adamın geleceğini millî takım arasından sonra oynanacak 3 maçın belirleyeceği öğrenildi. Ligde Konyaspor, Avrupa’da Dinamo Zagreb deplasmanına çıkacak olan sarı-lacivertliler, sonrasında Kadıköy’de Beşiktaş’ı misafir edecek. Bu karşılaşmalarda alınacak sonuçlar Cocu’nun durumunu netleştirecek.



Durumun farkında

Phillip Cocu her ne kadar renk vermese de bıçak sırtı bir süreçten geçtiğinin farkında. Yönetime, millî ara sonrası patlama vadeden Hollandalı teknik adam, oyuncularına yoğun mesai yaptırıyor. Kayseri maçının ardından takıma sadece 1 gün izin veren Cocu, günde çift idman yaptırarak açık kapatmaya çalışırken antrenmanların dışında da oyunculara görsel bilgilendirme yapıyor. Maçların görüntülü analizleriyle futbolculara eksiklerini anlatan Hollandalı, hataları tek tek gösterirken, özellikle takım oyunundaki aksamalara vurgu yapıyor. Bireysel performansların maksimuma çıkması için özel programlar uygulatan tecrübeli çalıştırıcı, yeni transferlerin uyum sürecini bir an önce atlatabilmesi için de yoğun mesai harcıyor.

Cocu bizim maçta olmaz!

F.Bahçe’nin Avrupa Ligi’ndeki rakiplerinden Anderlecht, sarı-lacivertlilerdeki gelişmeleri yakından takip ediyor. Belçika ekibinin teknik direktörü Hein Vanhaezebrouck “Özellikle F.Bahçe maçları bizim için zorlu geçecek” açıklaması yapmıştı. Belçika basını ise F.Bahçe’nin lige kötü bir başlangıç yaptığına dikkat çekerek, Cocu’nun koltuğunun sallantıda olduğunu vurguladı “Cocu’nun Anderlecht maçlarında görevde olma ihtimali düşük” ifadelerini kullandı.