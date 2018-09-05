Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig'de iki haftadır puan kaybeden ve milli araya formsuz giren Beşiktaş'ta Ryan Babel'in Bursaspor maçı sonrasında yaptığı açıklama gündeme oturmuştu.

3 YILLIK SÖZLEŞME VE ZAM İSTİYOR



Tecrübeli futbolcunun menajeri siyah-beyazlı yönetimin kapısını yeniden bir taleple çaldı. Sezon başında oyuncusunun sözleşmesinin yenilenmesi ve Alvaro Negredo kadar olmasa da zam yapılmasını isterken Hollandalı futbolcu da bazı yöneticilerle görüşerek bu talebini bizzat dile getirmişti.

Son günlerde yüzü gülmediği kaydedilen Babel'in menajeri Winnie Haatrecht yeniden ortaya çıktı. Siyah-beyazlı yetkililerle görüşen Haatrecht, bir kez daha Babel'in sözleşmesini hem 3 yıl uzatılmasını hem de zam yapılmasını istedi.

"F.BAHÇE VE G.SARAY SORUYOR"



Haatrecht'in, "Eğer Ocak'a kadar sözleşmeyi yenilemezseniz Babel bedelsiz olarak takımdan ayrılacak. Yurt dışından isteyen pek çok takım var. Sadece yurt dışından değil, Fenerbahçe ve Galatasaray da Babel'in durumunu soruyor" restini çektiği ifade edildi.