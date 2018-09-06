Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ahmet Ağaoğlu ile beraber Trabzonspor’da çok şey değişti. Teknik adamla birlikte en önemli değişim kadro mühendisliğinde kendini gösterdi. Camiadan sabır isteyen Ağaoğlu öyle bir transfer politikası izledi ki diğer büyüklere örnek teşkil edecek şekilde. Özeti; Trabzonspor az parayla çok iş anlayışını benimsedi ve geride kalan 4 haftalık dilimde kısmen başarı sağlanmış gibi göründü. Karadeniz ekibi, son yılların en az transfer harcamasını yaptı. Bordo-mavili kulüp, geçtiğimiz sezonun yaz transfer döneminde bonservis bedeli olarak 13 milyon 850 bin avro öderken, bu rakam yeni sezonda ise 2 milyon 200 bin avroda kaldı. Tabii ki bu düşünce yapısındaki etken Finansal Fair Play ile görünenden fazla olan borç yüküydü.

Tabelada görülüyor

En pahalı isme Galatasaray maçında 2 gol 1 asist yapan ve bonservisine 1,1 milyon avro ödenen Anthony Nwakaeme oldu. İranlı futbolcu Seyedmajid Hosseini’ye 475 bin dolar, Zargo Toure’ye 350 bin avroya alınırken, Ebukan 200 bin avroya kiralandı. Vahid Amiri ve Zeki Yavru ise bedelsiz olarak kadroya katıldı. Zaten yönetim ayrılan futbolcular vasıtasıyla 9,6 milyon avroluk bir gelir de elde etmişti. Şu ana kadar geride 4 lig maçı kalırken yenilerden bir tek Zeki Yavru şans bulamadı. Hosseini ve Toure 3 maçta 270 dakika, Amiri 1 maçta 13 dakika sahada kalırken Anthony Nwakaeme 2 maçta 108 dakika oynayıp 2 gol, Caleb Ekuban da 1 maçta 5 dakika saha kalıp 1 gol kaydetti.

Tecrübe aktarımı

Futbolculuğunda orta saha oynayan Ünal Karaman, tecrübelerini Jose Sosa’ya aktarıyor ve idmanlarda birebir ilgilendiği Arjantinli oyuncuya saha içinde de özgürlük tanıyor, sorumluluk veriyor.

Karaman’a tam not

Adı Trabzonspor’la özdeşleşen ve Karabük’ü bırakıp bordo-mavili takımın başına geçen Ünal Karaman 4 haftalık dilimde camiadan ciddi bir kredi sağladı. Özellikle G.Saray maçındaki taktik anlayışı büyük takdir topladı.

Sosa tat veriyor

Trabzonspor’un “lider” olarak aldığı Jose Sosa, Ünal Karaman’la gerçek kimliğini ortaya koymaya başladı. Ersun Yanal ile bekleneni ortaya koyamayan Sosa, Yanal’ın ayrılmasından sonra göreve gelen Rıza Çalımbay döneminde de o kadar iyi değildi. Arjantinli 25 maçta bin 689 dakika sahada kalarak 2 asit yapmıştı. Yüzde 60 pas trafiği vardı. Sosa bu sezon ilk 4 maçta topla en çok oynayan oyuncu oldu. 343 defa topla oynayan Arjantinli 249 pasın 210’nu isabetli yaptı. Sezon başı itibarıyla 1 asistle oynayan Sosa, 360 dakikada sahada kalan Onur ve Pereira’nın ardından 351 dakika ile sahada en çok ter döken oyuncu oldu.