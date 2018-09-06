Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Emin Uluç

Volkan Demirel’le sözleşme yenileyen Fenerbahçe, geleceğe yatırım için de bir çok kulübün gözdesi durumundaki Berke Özer’i 2,5 milyon avro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna katmıştı. Ancak, sarı-lacivertliler, Volkan’ın performansının beklentilerin altında kalması, Berke’nin de çok genç olması sebebiyle kaleye bir transfer daha yaptı. Bursaspor’dan Harun Tekin’i 2 milyon bonservis bedeliyle kadroya katan Fenerbahçe, altyapıdan yetişen Erten Aksu ve bir türlü gönderilemeyen Carlos Kameni’yle birlikte bir anda 5 kaleci sahibi oldu. Yabancı kontenjanında yer açılması için lisansı yenilenmeyen Kameni 2 milyon avroluk maaşıyla sarı-lacivertli takımda en çok kazanan eldiven. Fenerbahçe, Volkan ve Harun’a 1,5 milyon, Berke’ye 700 bin avro ödüyor. Erten’in maaşı ise daha düşük. Ancak toplam rakam 6 milyon avroya dayanıyor.

Comolli’nin hatası mı?

Fenerbahçe’deki kaleci bolluğu ağır bir maliyeti de beraberinde getirirken, sportif direktör Damien Comolli’nin bu konudaki stratejisi tartışılıyor. Kameni’nin takımdan gönderilmemesi, Volkan’la sözleşme uzatılması eleştirilirken asıl tartışılan konu Berke ve Harun transferleri. Genç file bekçisi için 2,5 milyon avro bonservis ödeyen sarı-lacivertliler, 1,5 milyon avro da Harun için harcama yaparken, Berke yüksek maliyetine rağmen bir anda üçüncü kaleci durumuna düştü. Genç isim UEFA kadrosunda da kendisine yer bulamadı. Fenerbahçe’de kaleci bolluğu yaşanırken, takımın kalesini gole kapatamaması da ayrı bir dert. Volkan Demirel, ligde kalesinde 3 maçta 3 gol yerken, gelir gelmez eldivenleri giyen Harun da ilk maçında 3 gole seyirci kaldı.

Ekici-Soldado-DIrar liste dışı, Cocu’dan UEFA ayarı

Avrupa Ligi’nde mücadele edecek Fenerbahçe’nin kadrosu belli oldu. UEFA’yla yapılan Finansal Fair Play anlaşmasında kriterleri tutturamadığı için kadroya bu sezon da en fazla 23 oyuncu yazabilen sarı-lacivertlilerde, 8 oyuncu liste dışında kaldı. Cocu, zaten PAF takıma gönderdiği Ozan Tufan, U21’le maçlara çıkan yeni transfer Ferdi Kadıoğlu, lisansı askıya alınan Kameni’nin dışında, Mehmet Ekici, Dirar, Soldado, Tolga Ciğerci ve Berke’yi Avrupa kadrosuna dâhil etmedi. Yeni transfer Jailson’u tercih eden Cocu, Ekici’ye yer vermedi.