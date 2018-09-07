Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ

Galatasaray’da transfer döneminin sonunda yaşanan büyük hayal kırklığı ve sonrasındaki 4-0’lık Trabzonspor mağlubiyeti sarı-kırmızılı camiada olumsuz bir hava estirmişti. 4 Eylül’de yeni yaşına adım atan ve önceki gün Florya’da çalışmalara yeniden başlayan Fatih Terim, artık ‘keşke’leri bir tarafa bırakıp yaz transfer dönemiyle ilgili konuşulmamasını istedi... Galatasaray’ın 4 sene üst üste şampiyon olduğu dönemin başlangıcı olan 1996-97 sezonunda sarı-kırmızılılar yine bir 4. hafta mücadelesinde Fenerbahçe’ye karşı 4-0 mağlup olmuş fakat sonrasında Terim önderliğinde efsane bir dönem yaşanmıştı. Terim, oyuncularına yeniden çok güzel günler yaşayacaklarını anlatarak yeni sistem ve ideal 11 çalışmalarına başladı...



Donk stopere odaklı

Trabzonspor maçındaki sorumsuz tavırları ve gördüğü kırmızı kart sebebiyle Fatih Terim’den de “Kırmızı kart” yiyen Younes Belhanda, 11’deki yerini Ndiaye’ye devredecek. Sarı-kırmızılıların ideal oyun formasyonu 4-1-4-1 olacak ve Fernando savunmanın hemen önünde yer alacak. Ndiaye ile Emre Akbaba’dan oluşan merkez orta saha, çift yönlü olarak görev yapacak. Maicon ile Ahmet’in performansından memnun olmayan tecrübeli teknik adam Donk’tan tamamen stopere odaklanmasını istedi. Öte yandan Feghouli’yle de önümüzdeki hafta özel bir görüşmeye yapacak Terim, Cezayirliye son bir şans vermeyi planlıyor. Feghouli istenilen tavrı sergilerse Rodrigues solda, Feghouli sağ kanatta görev yapacak. G.Saray’daki hedef lerden biri de Onyekuru’dan gol yükünü çekecek bir santrfor oluşturmak.

Kuvvet çalışması

Galatasaray’da oyuncular millî ara için verilen iznin ardından idmanlara önceki gün başlarken, dün sabah güç ve dayanıklılık çalışmaları yapıldı. Bütün futbolcuların oldukça hırslı olduğu gözlenirken teknik direktör Fatih Terim, fiziki açıdan rakiplerden üstün olmaları gerektiğinin altını çizdi.

Üçer maç ceza!

PFDK, G.Saraylı Younes Belhanda, antrenör Hasan Şaş, Başakşehirli Emre Belözoğlu ve Kayserisporlu Şamil Çinaz’a üçer maç ceza verdi. Belhanda ile Şamil sert faul sebebiyle, Şaş rakip takım taraftarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi, Emre de rakip takım yöneticisine saldırısı sebebiyle Üçer maçla cezalandırıldı.



Sinan bekleyecek

Geçen sezon yeni sözleşme yapılması gündeme gelen Sinan Gümüş’ün durumu sezon sonunda değerlendirilecek. Mayıs ayında kontratı sona erecek olan gurbetçi oyuncunun durumu, performansına göre netleşecek. Sinan Gümüş, Galatasaray’da 650 bin avroluk ücretiyle en az kazanan üçüncü futbolcu konumunda.