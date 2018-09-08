Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hakan Çalhanoğlu, Rusya ile oynadıkları maçın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Rusya'nın çok iyi bir takım olduğunu bildiklerini belirterek, "Dünya Kupası'nda çok iyi bir turnuva geçirdiler. İlk yarı çok iyi başlamadık ve çok kötü goller yedik. Şansımız vardı. Benim yakaladığım 3 tane yüzde yüz pozisyon vardı, atamadım. Bu seviyede bunları atmam lazım. Bu maçı unutup, önümüzdeki maçlara bakmalıyız. Varımızı yoğumuzu ortaya koymalıyız. İnşallah ikinci maçta daha iyi bir performans gösteririz" dedi.

Kısa zamanda hazırlanmanın zor olduğunu vurgulayan Çalhanoğlu, "Bir birimizi tanıyoruz ama beraber oynamıyoruz. Milli takım kampına geldiğimiz zaman, zamanımız çok kısıtlı. İstediğimiz gibi oynamadık. Kötü de değildik. İkinci yarı şansımız vardı ama atamadık" diye konuştu

Hakan Çalhanoğlu, İsveç ile oynayacakları maçın zorlu geçeceğini dile getirerek, "İsveç güçlü bir takım ama onlara zorluk çıkarmalıyız. Varımızı yoğumuzu ortaya koyup mücadele etmeliyiz. Bu maçı çabuk unutup, hatalarımızı analiz etmeliyiz. Oradan 3 puanla geri dönmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.