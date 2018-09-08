Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UĞUR AKTAN

A Millîler, UEFA Uluslar Ligi’nde oynadığı ilk maçta Trabzon’da Rusya’yı misafir etti. Yayın krizi sebebiyle Türkiye’den 2. dakikadan itibaren izlenebilen 90 dakikaya iyi başlayamayan millîler, 2018 Dünya Kupası’ndaki başarısının getirdiği öz güvenle daha iyi giren bir Rusya buldu karşısında. Ve 13. dakikada Cheryshev’in golü geldi. Sağ kanattan Fernandes’in yaptığı orta savunmamızdan sekerken, bu topu gelişine yaptığı bir vuruşla kalemize gönderen 27 yaşındaki oyuncu Serkan’ı mağlup etti: 1-0. Golden sonra da etkili futbolunu sürdüren Rusya, 25’te Kuzyaev ve 29’da Dyzuba ile önemli gol fırsatlarını değerlendiremedi. Rusya kalesine gitmekte zorlanan ay-yıldızlıların beraberlik golü ise Serdar Aziz’den geldi. Hakan Çalhanoğlu’nun savunmadan seken ortasını iyi değerlendiren Serdar düzgün ve sert bir şutla ilk yarının skorunu belirledi: 1-1.



Dyzuba bomboş kaldı

Soyunma odasına moralli giden millîler, ikinci yarıya ise büyük bir şokla başladı. Savunmanın arkasına atılan pasa iyi hareketlenen Dyzuba çok rahat bir pozisyonda ölçtü, biçti, ve çok rahat bir şekilde yaptığı son vuruşla takımını öne geçirdi: 2-1. Golden sonra Yusuf Yazıcı’nın yerine Oğuzhan Özyakup’u oyuna alarak hücum hattını hareketlendirmek isteyen teknik direktör Lucescu’nun bu hamlesi ise kısa sürede sahaya etki etti. 66’da organize bir şekilde gelişen Türkiye atağında Oğuzhan’ın pasıyla topla buluşan Hakan Çalhanoğlu’nun yakın mesafeden şutunu kaleci Lunev güçlükle tuttu. Kalan bölümde özellikle Şener Özbayraklı’nın olduğu sağ kanattan rakip kaleyi zorlayan Türkiye, katı Rusya savunmasını aşmayı bir türlü başaramadı. Sırtı dönük oyunuyla savunmamızı oldukça zorlayan Dyzuba’nın son dakikalardaki şutu direkten dönünce 90 dakika 2-1’lik Rusya üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ben mutluyum

Göreve geldiğinden bu yana icraatları ciddi eleştiriler alan 12 maçta sadece 3 galibiyeti bulunan A millî takımın teknik direktörü Mircea Lucescu, Rusya mağlubiyeti sonrasında da aynı dertten yakındı; Oyuncuların kulüplerinde süre alamamaları. Rus takımının 6 km fazla koştuğunu belirten Lucescu “Net pozisyonlarımız vardı ama inanılmaz formda bir kalecileri vardı. Baktığımız zaman bütün Rus oyuncuları iyi bir turnuva geçirmiş, 6 maç oynamış. Bizde ise Çağlar, Okay sezonun ilk maçına çıktı, Serkan kendi kulübünde oynamadı. Gollerde inanılmaz hatalar yaptık. Ben mutluyum çünkü yeni bir ekip kuruyoruz. Artık fiziğe dayalı olarak değil tekniğe dayalı olarak oynuyoruz. Dar alanda iyi paslar yapıyor ve kombinasyonlar çıkarıyoruz. İkinci yarıda iyi bir maç çıkardık ama çok yazık. Tüm oyuncularımız formda değil. Toplarda rötar da yaşadık. Rakip bizden daha agresifti. İkili mücadeleleri kazandılar. Şimdi İsveç maçına bakacağız” dedi.