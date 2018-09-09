Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Borcu 621 milyon dolar olan Fenerbahçe, düze çıkmak için tüm ihtimalleri değerlendirirken, yönetimin en önemli hamlelerden birisi de futbolcu ücretlerini yeniden düzenlemek olacak. Avrodaki artış ve dalgalanma sebebiyle maliyetlerin sürekli yükselmesinin sıkıntılarını masaya yatıran sarı-lacivertli yönetim, özellikle son dönemdeki çıkışla birlikte borcun 200 milyon lira artması üzerine bu kararı aldı. Yeni transferler Barış Alıcı ve Berke Özer ile sözleşmesi uzatılan kaleci Volkan Demirel ile Türk lirası üzerinden mukavele imzalayan sarı-lacivertliler, bundan sonra tüm yerli transferlerle döviz (avro) değil “lira” ile anlaşma yapacak. Mevcut anlaşması avro üzerinden yapılmış olan Türk oyuncuların sözleşmeleri de liraya çevrilecek.



Tavan rakam devri

Yıllık ücretleri liraya çevirip sabitleyerek kur artışı sebebiyle yaşanan zararın önüne geçmeyi hedefleyen Fenerbahçe yönetimi, ayrıca yüksek ücret alan oyunculardan da indirim talep edecek. Ancak sarı-lacivertlilerin asıl hamlesi “ücret tavanı” olacak. İlk kez Dirk Kuyt’ın transfer olduğu sezon yapılan uygulamaya göre, yönetim bir tavan rakam belirleyecek ve hiçbir oyuncu için bunun üzerinde bir ödeme yapılmayacak. Böylece takım içindeki ekonomik dengesizliğin de bir anlamda önüne geçilmiş olacak. Tasarruf sürecini bizzat sportif direktör Damien Comolli yönetecek. Fransız futbol adamı, oyuncular ve temsilcileriyle tek tek masaya oturacak, maaşlarda Avrupa’yı örnek gösterip anlayış isteyecek.

VOLKAN: Ben pes etmem

Harun Tekin transferiyle ikinci kaleci durumuna düşen Volkan Demirel, meydan okudu. “Takım arkadaşlarıma ve hocama saygım var. Her zamanki gibi arkadaşlarıma destek olacağım” diyen kaptan, “Ancak benim karakterimde pes etmek yok. Kaleyi yeniden almak için sonuna kadar mücadele edeceğim” ifadesinde bulundu.