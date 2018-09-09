Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Burhan Can Terzi

Galatasaray’da geçen sezon teknik direktör Fatih Terim’in takımın başına geçmesiyle Florya’da yeniden aile ortamı sağlanırken, takım içerisinde de ağabey-kardeş ilişkileri giderek artıyor. Sarı-kırmızılılarda birçok tecrübeli futbolcu bulunsa da Japon yıldız Yuto Nagatomo, ağabeylik konusunda ön plana çıktı. Geçen sezonun ikinci yarısında Galatasaray’da kiralık oynayan sezon başında da bonservisiyle Inter’den transfer edilen 1986 doğumlu futbolcu saha içinde büyük bir misyon edindi. Fatih Terim’in tam yetki verdiği tecrübeli futbolcu, tüm arkadaşlarının dertlerine tek tek ilgilenirken, gençlere de tecrübelerini aktarıyor.



Rodrigues’e destek

Antrenmanlarda hırslı bir görüntü çizen Yuto Nagatomo, arkadaşlarına hırsını örnek almalarını söylüyor ve antrenmanlardan sonra gençlere teknik ve taktik konularda anlatımlar yapıyor. Galatasaray’ın ideal 11’in de Gomis’in de ayrılmasıyla Mariano ve Muslera ile birlikte en yaşlı oyuncu olan Nagatomo’nun bu misyonu yüklenmesinden herkes çok memnun. Inter formasıyla daha önce Şampiyonlar Ligi deneyimi yaşayan futbolcu, geçen sezonun yıldızı Rodrigues’e sık sık terapi uyguluyor. Nagatomo, Rodrigues’e “Dünyada seni durduracak oyuncu yok. Şampiyonlar Ligi’ndeki performansınla tüm dünyaya kendini kanıtlayabilirsin” diyor ve motivasyon yüklemesi yapıyor.

Çelik gibi forvet!

Millî arada boş durmayan Galatasaray, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor ile Florya Metin Oktay Tesislerinde özel maç yaptı. Forvet transferi yapamaması eleştirilen sarı-kırmızılı takımın 2-1 kazandığı mücadelede goller 11 ve 34’te yeni transfer Muğdat Çelik’ten geldi. Muğdat sadece ligdeki Alanyaspor mücadelesinin son bölümlerinde oyuna dâhil olmuştu. Misafir takımın tek golünü ise 64’te Şiyar Kepir kaydetti. Aslan’ın önümüzdeki hafta lider Kasımpaşa ile karşılaşacağını hatırlatalım.

Aziz planı yattı!

Trabzonspor karşılaşmasında Maicon-Ahmet ikilisi savunmada çok yetersiz kalırken, Fatih Terim Kasımpaşa maçı öncesi büyük bir değişikliğe gitmeye hazırlanıyordu. Millî takımın Rusya ile oynadığı maçta 11’de görev yapan ve müthiş bir gol atan Serdar Aziz’in sakatlanması ve kadrodan çıkarılması sarı-kırmızılıları sıkıntıya soktu.



Stopere odaklan Donk

G.Saray’da geçen sezonun en kilit oyuncularından olan Ryan Donk, bu sezon Emre Akbaba ve Ndiaye transferleri sonrası orta sahada düşünülmüyor. Tamamen stopere odaklanması istenen Hollandalı, moralini bozmazken, hocasının dediklerini harfiyen uyguluyor. Donk’un idmanlardaki pozitif enerjisi takımı da etkiliyor.



Lokomotif Ndiaye!

Galatasaray’da yeniden kadroya katılan Badou Ndiaye hem takımla hem de özel olarak çalışmalarını sürdürürken, teknik heyet tam olarak istenilen seviyeye Lokomotiv Mokova maçında geleceğini düşünüyor. Rus ekibiyle 18 Eylül’de oynanacak maçı kendine hedef koyan Senegalli’den bu sezon takımın lokomotifi olması bekleniliyor.