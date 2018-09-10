Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Tarihinin en kötü sezon başlangıcını yapan Fenerbahçe’de teknik direktör Phillip Cocu, sıkıntının kaynağını buldu. Yeni takım olmanın ve transferlerdeki gecikmenin dezavantajını yaşadıklarını belirten Hollandalı çalıştırıcı, kendi oyun felsefesini sahaya yansıtamamaktan şikâyetçi oldu. Oyuncularıyla yaptığı toplantıda isteklerini sıralayan Cocu “Ben her zaman sahada topa sahip olan, üretken bir takım görmek isterim. İnisiyatif alan, oyunu domine eden bir takım olmalıyız” ifadesini kullandı. Tecrübeli teknik adamın özellikle altını çizdiği nokta ise takımın dengesi oldu. Cocu, hem hücumda hem de savunmada takım olmanın önemini vurguladı.



Yapılması gereken net

Bireysel performansları yukarı çekmeleri gerektiğini belirten Phillip Cocu “Hem kendi hızımızı hem de topun hızını artırmalıyız. Topu ne kadar hızlı ve doğru kullanırsak o kadar üretken oluruz” dedi. Antrenmanlarda çalıştıkları kombinasyonları sahaya yansıtmaları gerektiğini dile getiren Hollandalı hoca “Sahada yumuşak olmamalıyız. İyi oyunun süresini artırmalı ve 90 dakikaya yaymalıyız. Kırılganlıktan kurtulmalıyız. Bu dengeyi oturttuğumuzda sahaya hükmeden takım oluruz. Aksi takdirde ligin son 3 maçında olduğu gibi rakipler canımızı yakmaya devam eder” sözleriyle yapmaları gerekeni net bir şekilde ortaya koydu.