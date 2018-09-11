Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UĞUR AKTAN

A Millî Futbol Takımımız UEFA Uluslar Ligi’nde oynadığı ikinci maçta İsveç’i deplasmanda 3-2 yendi. Trabzon’da Rusya’ya mağlup olan ilk 11’e oranla çok sayıda değişikliğe giden teknik direktör Mircea Lucescu’nun bu hamleleri iyi futbolu da beraberinde getirirken, oynanan mücadeleci ve güzel futbol ayakta alkışlandı. Mücadeleye topla oynama yüzdesinde rakibine ezici bir üstünlük kurarak başlayan ay-yıldızlı takımımız etkili presiyle ev sahibi takıma oyun kurma imkanı tanımazken, önemli gol fırsatları da yakaladı. 18’de Cengiz Ünder’in sağ kanattan yaptığı orta savunmaya takılırken, aynı oyuncunun takım arkadaşı Olsen’in koruduğu kaleye 20’de çektiği etkili şut ise çerçeveyi bulmadı. 29’da tecrübeli golcü Marcus Berg, genç savunmacımız Kaan Ayhan’ın önünden çaldığı topla kaleci Sinan ile karşı karşıya kaldı ama file bekçimiz bu pozisyonda gole izin vermedi. 34’te Thelin sol kanattan gelen ortayla gole yaklaştı, bu oyuncunun vuruşu direkten dönse de seken topu da tamamlayan oydu: 1-0.



Müthiş geri dönüş

49’da Krasnodar forması gien Claesson ceza sahası dışından müthiş vurdu: 2-0. Millîlerin bu gole cevabı ise hem gecikmedi hem de aynı şıklıkta oldu. 51’de sağ çaprazda topla vuruşan Milan’ın 10 numarası Hakan Çalhanoğlu, düzgün bir vuruşla farkı bire indirdi: 2-1. 53’te Mehmet Topal’ın pasına hareketlenen Cenk Tosun önemli bir fırsat yakalasa da Mehmet’in pasın şiddetini yeterince iyi ayarlayamaması bu pozisyonu kaçırmamıza sebep oldu. Dakikalar ilerledikçe orta sahalar daha çabuk geçilirken, Lucescu’nun öğrencileri 70’te bir kez daha gole çok yaklaştı. Ömer Bayram’ın soldan ortasını güzel bir kafa vuruşuyla değerlendiren Cenk’in bu şutu kaleci Olsen’den döndü. Kalan sürede baskısını sürdüren millîler beraberliği son dakikalarda buldu. Cenk’in pasıyla topla buluşan Emre Akbaba ceza sahasından çıkardığı sert şutla umutlandırdı: 2-2. Son ana kadar galibiyeti kovalayan ekibimizin geri dönüşü EURO 2008’i hatırlattı. Serdar Gürler’in sağdan ortasını iyi değerlendiren Emre Akbaba hem ikinci golünü attı hem de, ‘Biz bitti demeden bitmez’ sloganını yeniden Avrupa’nın vizyonuna taşıdı: 2-3.