Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Fenerbahçe, Volkan Demirel’den kaleyi devralması için transfer edilen, ancak sergilediği performansla hayal kırıklığının ötesine geçemeyen Carlos Kameni’den kurtulmak için formül arıyor. La Liga’da en uzun süre forma giyen yabancı kaleci, Messi’nin gol atamadığı adam gibi unvanlara sahip olmasına rağmen, Aziz Yıldırım yönetiminin 33 yaşındaki file bekçisiyle 3 yıllık mukavele imzalaması tartışma konusu olmuştu. Ki, Kameni karşıtları haklı çıkmakta gecikmedi. Değil Volkan’ı yedek bırakmak, zorlamayı bile başaramayan Kamerunlu kaleci, Berke ve Harun transferleriyle takımda 4. eldiven durumuna düşerken, sarı-lacivertliler yabancı kontenjanında yer açabilmek için Kameni’nin sözleşmesini askıya aldı.



Bütün kozlar elinde

Sportif Direktör Damien Comolli ile Teknik Direktör Phillip Cocu’nun ortak kararı Kameni’nin takımdan gönderilmesi yönündeydi ancak Fenerbahçe’den yıllık 2 milyon avro garanti para kazanan tecrübeli eldivenin bu gelirden vazgeçmek istememesi işleri çıkmaza soktu. Avrupa’dan gelen teklifleri düşük ücret sebebiyle geri çeviren Kameni, Comolli’nin kendisini Arap takımlara gönderme çabasına da aynı gerekçeyle taş koydu. Ayrılmak için 2 yıllık alacağının peşin olarak ödenmesi şartında direten Kameni, lisansının askıya alınmasına da “Bu performansa dayalı bir karar” diyerek tepki gösterirken Fenerbahçe’yi FIFA’ya gitmekle tehdit ediyor. Bütün kozları elinde tutan Kamerunlu, sarı-lacivertlileri köşeye sıkıştırmış durumda.

Devler ‘Elmas’ peşinde!

Makedonların genç yıldızı Elif Elmas’ı Fenerbahçe’ye kaptıran Avrupa devleri, sevdalarından vazgeçmiş değil. Rabotnicki’de oynadığı günden beri Elif’i takip eden Manchester City ve Benfica, Makedonya’nın Ermenistan ile yaptığı maçta da sarı-lacivertli oyuncuyu seyretti. Özellikle City’nin Elif için ısrarlı olduğu ve genç oyuncunun gelişimini bu şekilde sürdürmesi etmesi hâlinde sezon sonunda Fenerbahçe’nin kapısını çalacağı öğrenildi.

Reyes dinlenmedi

Fenerbahçe, 3 günlük iznin ardından Konya maçının hazırlıklarına yeniden başladı. Dün yapılan idmana millî takımlardan dönen Slimani ve Benzia da katıldı. Bu arada takımın izin yaptığı günlerde çalışmaya devam eden Diego Reyes’in temposunu yükseltmesi teknik heyetin yüzünü güldürdü.

Cocu 11’ini arıyor

Fenerbahçe ile çıktığı 6 resmî maçta sahaya farklı 11’ler süren Phillip Cocu, ideal kadrosunu arıyor. Lige verilen arada birçok ismi belirleyen Hollandalı, millî oyuncuların dönüşüyle son rötuşları yapacak. Cocu, ideali bulduktan sonra sakatlık ya da ceza olmadığı sürece kadroyu bozmayacak.

Gözler Başkan’da

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bugün 21.00’de FB TV ekranlarından sarı-lacivertli camiaya seslenecek. Temmuz ayındaki ilk programda kulübün borçlarıyla ilgili bilgilendirme yapan Koç’un bu sefer, sponsorluk çalışmalarıyla ilgili açıklamalara ağırlık vereceği öğrenildi. Başkan ayrıca, diğer çalışmalara da değinecek ve futbol takımı hakkında da önemli açıklamalarda bulunacak.