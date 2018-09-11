Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

7 yıldır futbol kariyerini Türkiye'de sürdüren Pierre Webo, profesyonel futbol kariyerinin başladığı Uruguay'a geri döndü. 36 yaşındaki Kamerunlu golcü, 2000 ila 2003 yılları arasında formasını giydiği Uruguay'ın ünlü takımlarından Club Nacional'e geri döndü.

15 yıl sonra Uruguay'a geri döndüğü için mutlu olduğunu söyleyen Webo, "Burada harika bir deneyim geçirmiştim. Buraya bir şans bulabilmek, futbolun içinde kalmak için gelmiştim. Buraya gelmiştim, çünkü profesyonel bir fubolcu olmak istiyordum." açıklamasını noktaladı.

Nacional sonrası İspanya'da Osasuna, Leganes ve Mallorca formaları giye Webo, Türkiye'de İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Fenerbahçe, Osmanlıspor ve Gazişehir formaları giydi.

Pierre Webo, Süper Lig'de oynadığı 162 maçta 61 gol atıp 23 asist yaptı. (Sporx)