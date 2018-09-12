Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Nasr, siyah-beyazlı ekibin golcüsü için Beşiktaş'a 1 milyon euro, Negredo'ya ise yıllık 7 milyon euro önerdi.

TRANSFER İÇİN TOP BEŞİKTAŞ'TA



İspanyol forvet teklifi kabul ederken, transferin gerçekleşmesi durumunda kulüpten alacağı olan 3 milyon euroyu da bırakacak.

Siyah-beyazlı yönetim İspanyol golcünün menajeriyle toplantı halinde.

Tecrübeli forvetin takımda kalıp kalmayacağı bugün belli olacak. Yönetim onay verdiği takdirde Negredo, Al Nasr'a transfer olacak.

Teknik direktör Şenol Güneş dün düzenlediği basın toplantısında, "Negredo'nun gitmesini istemem ama böyle bir durum varsa, kulübün menfaatlerine de yarıyorsa o zaman iş değişir" açıklamasını yapmıştı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde transfer dönemi 2 Ekim'de sona erecek.