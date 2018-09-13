Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş’ta 16 Eylül Pazar günü yapılacak olan olağanüstü seçime tek aday olarak giren Başkan Fikret Orman, yeni yönetim kurulu listesini açıkladı. Orman kulüp televizyonuna çarpıcı açıklamalarda bulundu. Altı yıldır yan yana çalıştığı İkinci Başkan Ahmet Nur Çebi’nin listede olmadığını söyleyen Orman, “Seçime tek başına girmenin avantajlı olduğu gibi dezavantajlı tarafları da var. Örneğin pek çok kişi yönetici olmaya çalışıyor. Ahmet Nur Çebi yönetim kurulunda yer almadı. Onunla çok önemli işler yaptık. 6,5 sene kaldı yönetimde, bu çok uzun bir zaman. O da işlerinden uzak kaldı, yoruldu ve üzüldü. Onun talebi üzerine oldu. Ahmet Ağabey ile çalışmamıza bir ara verdik diyelim. Ahmet Kavalcı da 2,5 sene ara vermişti, o da tekrardan başlıyor. Önümüzde bir ekonomik kriz var o krize yönelik bir yönetim kurulu oluşturmaya çalıştım” dedi.

Adalı gündemde yoktu

“Erdal Torunoğulları yönetimimizdeydi ancak var mıydı, yok muydu biz anlayamadık. Onun yerine Serdal Adalı geldi” diyen Orman, “Adalı aslında gündemimizde yoktu. Öncesinde de hiç konuşmamıştık. Bir dönem karşı karşıya kaldıysak da kulübün menfaatleri içindi. Bir gün buluştuk, bana etkileyici bir konuşma yaptı. ‘Bana ihtiyaç varsa ben her şekilde sizin yanınızda olurum’ dedi. ‘Şeref duyarım’ dedi. Bu açıkçası beni heyecanlandırdı. Serdal Adalı hiçbir suçu olmamasına rağmen bu kulüp için 6 ay hapis yatmış bir insan. Ara verdiğimiz arkadaşlarımız var. Yollarımızı ayırdığımız ve bir daha benimle aynı yerde çalışamayacaklar da var. Ben hep söylüyorum. Bizim stratejimiz Beşiktaş’a hizmet etmek. 8-9 ay sonra bir seçim daha var. ‘Aday çıksın karşımıza’ dedim ama bazıları şov için aday olma peşinde” ifadelerini kullandı.

Güneş’le hiç kavga etmedik

Başkan Fikret Orman, Şenol Güneş ile tartıştıkları şeklindeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını söylerken, “Şenol Hoca ile 2018-2019 sezonunun sonunda sözleşmemiz bitiyor. Benim de sürem 2019’da biteceği için süreyi bu şekilde belirledik. Başka bir şey yok. Artık sıkıldık açıklamaktan. Bir kere bile hocayla kavga etmedik. Görevler ve çizgiler bellidir” dedi.

Matador gidiyor

Beşiktaş’ta flaş bir ayrılık kapıda. Sezon başında teknik direktör Şenol Güneş’in satılmasını istediği Alvaro Negredo, Birleşik Arap Emirlikleri En-Nasr takımından gelen 6 milyon avroluk teklif sonrası ayrılık kararı aldı. Beşiktaş yönetimi de Negredo’nun gidişine yeşil ışık yaktı. En-Nasr kulübüyle pazarlık masasına oturmaya hazırlanan Beşiktaş yönetimi bonservis bedelini 4 milyon avrodan açmaya hazırlanıyor. Arap liglerinde transfer 15 Eylül’de bitiyor. Negredo’nun ayrılmasıyla Beşiktaş’ın forvetinde Cyle Larin, Vagner Love ve Mustafa Pektemek gol umudu olacak. Yönetim gerekirse devre arasında yeni bir golcü alacak.

OZZY VEDA MI ETTİ?

Beşiktaş’ın kaptanı Oğuzhan Özyakup, En-Nasr’a transferi konuşulan Negredo’ya 8 numaralı Millî Takım formasını hediye etti. Formayı Instagram hesabından yayınlayan Negredo “Teşekkürler kardeşim” notuyla paylaştı.

İşte Orman’ın listesi

Fikret Orman

Serdal Adalı

Umut Güner

Ahmet Kavalcı

Ahmet Ürkmezgil

Deniz Atalay

Metin Albayrak

Şafak Mahmutyazıcoğlu

Cihat Kumuşoğlu

Hüseyin Mican