Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alacakları nedeniyle TFF'ye başvuran Burak Yılmaz, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun açıklamalarından sonra son bir değerlendirmede bulundu. Ahmet Ağaoğlu'nun basın toplantısındaki sözlerine teşekkür eden Burak Yılmaz, sosyal medyada yaptığı açıklamada camiadan da özür diledi.

İŞTE BURAK YILMAZ'IN YAPTIPI AÇIKLAMA:

"Bu kadar üzücü olaylardan sonra sayın başkanımız Ahmet Ağaoğlu'nun konuya bu kadar güzel ve ılımlı yaklaşmasından dolayı kendisine çok teşekkür ederim."

"Yaşanan olaylardan ve gündemi bu kadar meşgul etmekten dolayı çok üzgünüm fakat benim için bütün konular geride kalıp, kapanmış ve asla açılmayacaktır."

"Böyle üzücü olaylarla karşınıza çıkıp üzdüğüm, kırdığım BÜYÜK TRABZONSPOR taraftarlarımızdan özür diler, sevgi ve sabrınız için teşekkür ederim."

AHMET AĞAOĞLU: BURAK BİZİM EN KIYMETLİMİZ

"Zaman içerisinde de söyledim, Burak'ın transferi için en ufak bir düşüncem olmadı ve Burak, bizim en değerlimiz, en kıymetlimiz. Benim en değerlimi istemenin bazı yolları vardır ve benim en değerlimi almak da o kadar kolay değildir. Takımımızda kaptan Onur'dan başlayan ve son transferimize kadar bordo-mavili formayı sırtına geçiren her futbolcu benim için aynı değeri taşır, tüm futbolcularıma kol kanat gererim. Aralık ayında ben gidebilirim ama bu takıma sahip çıkması gereken insanlar Onur ve Burak'tır, bu sözlerimi kendileri ile yaptığım toplantıda da dile getirdim. Hal böyle olunca bu yaşananlar ne? İnsanların kafasına bu soru geliyor."