Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ

Trabzon deplasmanında alınan şok mağlubiyetin ardından millî arada oyun kurgusu üzerinde yeni planlar yapan Galatasaray dün sezonun flaş ekibi Kasımpaşa’yı ağırladı. Aynı zamanda Şampiyonlar Ligi öncesi son prova niteliği de taşıyan karşılaşmada Fatih Terim sürpriz tercihleriyle dikkat çekti. 6’da Sinan merkezden dikine kat etti, Rodrigues önünde kalan topa sert vurdu ama meşin yuvarlak çerçeveyi bulmadı. 8’de Popov sağ çaprazdan çok sert vurdu, top dışarıda kaldı. 24’te ceza sahasının sol çaprazında topu alan Sinan sağ çekip vurdu ama şutu isabetli olmadı. 27’de Popov ortaladı Pavelka’nın kafası auta gitti. İlk yarıdan gol sesi çıkmazken, soyunma odasına beraberlikle girildi.



Goller yağmur gibi

İkinci yarıda oyunda tempo ve heyecan yükseldi. 55’te Galatasaray’ın sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta ön direkte topla buluşan Eren Derdiyok ayağının ucuyla yaptığı golcü vuruşuyla Aslantepe’yi ayağı kaldırdı: 1-0. 58’de Ndiaye merkezden, ceza sahası üstüne hareketlenmeyi bekleyen Rodrigues’i gördü. Topu önüne alan Rodrigues kaleciyi çok rahat avladı: 2-0. 65’te Rodrigues bir defa daha sahneye çıktı. Sol dıştan uzak köşeyi muhteşem gören, yıldız oyuncu belki de kariyerinin en güzel golünü kaydetti: 3-0. 73’te Diagne’nin Ozan ile girdiği pozisyonun ardından hakem beyaz noktayı gösterdi. VAR’dan sonra da karar değişmedi. Atışı soğukkanlı kullanan Diagne farkı bire indirse de 78’de sağdan kullanılan kornere yükselen Serdar skoru belirledi: 4-1.

O gün bir gelse!

Galatasaray’da attığı 2 golle mücadeleye damga vuran Garry Rodrigues, karşılaşmanın ardından “Sakatlıktan döndüm ve performansımdan mutluyum. Gollerimden daha önemlisi kazanmak ve liderliği almaktı, çok mutluyum” derken, “İlk Şampiyonlar Ligi maçını (L. Moskova) içeride oynayacağız. O günün gelmesini bekliyoruz, heyecanlıyız. Farklı bir seviye, bütün oyuncular orada oynamak ister. Umarım güzel bir performansla taraftarlarımızı yine mutlu ederiz” açıklaması yaptı. Rodrigues ilk haftadaki Ankaragücü maçından sonra sakatlanmış, sonraki üç haftada on birde forma giyememişti. Futbolcu bu sezon ilk gollerini Kasımpaşa karşısında buldu.