Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NTV Spor'un haberine göre; Alvaro Negredo, bu akşam oynanacak Yeni Malatyaspor karşılaşmasının ardından Beşiktaş'tan ayrılarak, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Al Nasr takımına transfer olacağı iddia edildi.

BEŞİKTAŞ KULÜBÜNDEN AÇIKLAMA

Beşiktaş, açıklama yaparak transfer haberlerini yalanladı. Kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"NtvSpor’da yer alan futbolcumuz Alvaro Negredo’nun transferi için anlaşmaya varıldığı haberi doğru değildir.

Haberde bahsi geçen Al Nasr kulübünden şu ana kadar Negredo’nun transferi için kulübümüze yapılmış resmi bir teklif yoktur.

Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız"