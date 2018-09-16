Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara Esenboğa Havaalanı'ndan özel bir uçakla Ljubljana'ya hareket eden milli takım kafilesinde, teknik heyet ve sporcuların yanı sıra Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Üst Yöneticisi Ömer Onan, TBF Milli Takımlar Direktörü Haluk Yıldırım ve TBF yönetim kurulu üyelerinden bazıları da yer aldı.

Slovenya'nın başkenti Ljubljana'daki Stozice Arena'da oynanacak karşılaşma yarın TSİ 21.00'de başlayacak ve NTV'den naklen yayımlanacak.

Gruptaki ilk maçlarda Türkiye, Ankara'da Karadağ'ı 79-69 yenerken, Slovenya ise Letonya'ya deplasmanda 85-74 mağlup oldu. İlk turdan puanların taşındığı ikinci tur I Grubu'nda İspanya liderlik koltuğunda otururken, Türkiye averajla ikinci sırada bulunuyor. Slovenya ise grupta son sırada yer alıyor.

Grupta puan durumu şöyle:

Takım O G M A Y P

1 İspanya 7 6 1 562 507 13

2 Türkiye 7 5 2 516 458 12

3 Letonya 7 5 2 562 527 12

4 Ukrayna 7 4 3 516 515 11

5 Karadağ 7 3 4 523 522 10

6 Slovenya 7 2 5 558 577 9

A Milli Takım, grupta 29 Kasım'da sahasında İspanya, 2 Aralık'ta deplasmanda Karadağ, 22 Şubat'ta evinde Slovenya ve 25 Şubat'ta dış sahada İspanya ile karşılaşacak.

Türkiye, grubunda ilk üçe girmesi halinde Çin'de 31 Ağustos-15 Eylül tarihlerinde düzenlenecek 2019 Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanacak.

Tarihindeki 974. maç

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Slovenya karşılaşmasıyla tarihindeki 974. maça çıkacak.

Ay-yıldızlı takım, 81 yıllık tarihinde yaptığı 973 maçın 498'ini kazandı, 474 karşılaşmada mağlup oldu. Milliler, bir müsabakada da sahadan beraberlikle ayrıldı.

(AA)