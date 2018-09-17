Al Nasr ile anlaşmaya varan ve dün sağlık kontrolünden geçmek için Dubai'ye giden Alvaro Negredo için Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, "Bize gelen bir teklif yok" demişti. Negredo için bugün gelen teklifin ardından siyah-beyazlı yönetim, Al Nasr ile anlaşmaya vardı. Dubai ekibiyle 1 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya varan Beşiktaş, Negredo'nun da bu sezonki tüm alacağından vazgeçmesini talep etti. Beşiktaş'ın talebine olumlu yaklaşan Negredo, yeni takımına imza atmak için iki kulüp arasındaki görüşmelerin tamamlanmasını bekliyor. Al Nasr yönetimi, Negredo'nun sağlık kontrolünden geçmesinin ardından bu futbolcunun transferini açıklayacak.
Negredo'da anlaşma tamam!
17.09.2018 - 13:17 | Son Güncelleme: 17.09.2018 - 13:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dubai'nin Al Nasr takımıyla anlaşmaya varan ve dün bu ülkeye giden İspanyol golcü Alvaro Negredo konusunda kulüpler de anlaşma noktasına geldi.
Etiketler : negredo,beşiktaş,
580776 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/580776.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Galatasaray
5
4
0
1
14
6
8
12
2
Başakşehir
5
4
0
1
11
3
8
12
3
Kasımpaşa
5
4
0
1
11
8
3
12
4
Beşiktaş
5
3
1
1
10
7
3
10
5
Konyaspor
5
2
2
1
8
7
1
8
6
Kayserispor
5
2
2
1
5
4
1
8
7
Trabzonspor
4
2
1
1
9
5
4
7
8
Malatyaspor
5
2
1
2
5
4
1
7
9
Ankaragücü
5
2
1
2
7
7
0
7
10
Antalyaspor
5
2
1
2
8
12
-4
7
11
Fenerbahçe
5
2
0
3
5
6
-1
6
12
Göztepe
5
2
0
3
4
5
-1
6
13
Sivasspor
5
1
2
2
5
9
-4
5
14
Bursaspor
5
0
4
1
4
5
-1
4
15
Çaykur Rizespor
5
0
3
2
5
7
-2
3
16
Alanyaspor
4
1
0
3
1
9
-8
3
17
Erzurum BB
5
0
2
3
5
9
-4
2
18
Akhisar Bld.Spor
5
0
2
3
4
8
-4
2
5. Hafta Maçları
14.9.2018
Galatasaray 4 - 1 Kasımpaşa
15.9.2018
Mke Ankaragücü 1 - 0 Akhisarspor
15.9.2018
Göztepe 2 - 0 Kayserispor
16.9.2018
Beşiktaş - Yeni Malatyaspor
16.9.2018
Sivasspor 2 - 2 Büyükşehir Belediye Erzurumspor
16.9.2018
Medipol Başakşehir Fk 4 - 0 Antalyaspor
16.9.2018
Çaykur Rizespor 1 - 1 Bursaspor
16.9.2018
Atiker Konyaspor 0 - 1 Fenerbahçe
17.9.2018
Alanyaspor - Trabzonspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Boluspor
5
4
1
0
7
2
5
13
2
Gençlerbirliği
4
4
0
0
9
1
8
12
3
Adana Demirspor
5
3
1
1
7
3
4
10
4
Gaziantep BB
5
3
1
1
4
2
2
10
5
Altay
5
2
3
0
9
3
6
9
6
Giresunspor
5
3
0
2
6
4
2
9
7
Afjet Afyonspor
5
2
1
2
7
6
1
7
8
Denizlispor
5
2
1
2
5
6
-1
7
9
Osmanlıspor
5
2
0
3
7
3
4
6
10
Ümraniye
4
2
0
2
5
5
0
6
11
İstanbulspor
5
1
3
1
8
12
-4
6
12
Altınordu
5
1
2
2
6
4
2
5
13
Balıkesirspor
4
1
2
1
4
6
-2
5
14
Hatayspor
5
1
1
3
3
6
-3
4
15
Eskişehirspor
5
1
1
3
6
14
-8
4
16
Adanaspor
5
0
3
2
5
8
-3
3
17
Elazığspor
4
0
1
3
3
7
-4
1
18
Karabükspor
5
0
1
4
2
11
-9
1