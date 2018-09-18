Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Fenerbahçe’de değişim bir tek kaleye uğramıyor. Lideri, hocası, taktik anlayışı, tribün yapısı değişen sarı-lacivertlilerde yerli kaleci geleneği mıh gibi duruyor. Volkan ile sözleşme imzalayıp değerlerine sahip çıkan, Berke’yi transfer ederek geleceğe yatırım yapan Ali Koç Yönetimi, Harun Tekin hamlesiyle de kalesini güvene aldı. Çubukluyu sırtına geçirir geçirmez kaleyi devralan 29 yaşındaki eldiven Kayseri maçında hatalı goller yiyip mağlubiyet yaşasa da yaptığı kurtarışlarla tribünlere güven vermişti. Harun, son maçtaki Konyaspor deplasmanında ise âdeta kalesinde devleşti ve galibiyetin gizli mimarı oldu. Kayseri maçında 9, Konya’da 3’ü kritik 6 kurtarış yapan Harun Tekin taraflı tarafsız herkesin saygısını kazanmaya başladı.

“Daha iyi olacağım”

Kurtarışlarda yüzde 83’lük oran yakalayan Harun, eldivenleri tesadüfen takmadığını gösterirken, daha da iyi olacağını iddia etti. Henüz uyum sürecini atlatamadığını ifade eden başarılı file bekçisi, “Bulunduğum yerin ve sorumluluklarımın farkındayım. Çok çalışıyorum ve elimden gelenin en iyisini yapmaya gayret ediyorum. İnşallah böyle devam edeceğim” diye konuştu. Harun Tekin, kendisine en büyük desteği veren isim olarak gösterdiği kaledeki rakibi Volkan Demirel’e de teşekkür etti. Yeni 1 numara, “Onun Fenerbahçeliliği ve Fenerbahçe camiasına kattıkları tartışılmaz” diyerek övdüğü efsane için, “Aramızda abi-kardeş ilişkisi var. Bana çok yardımcı oluyor. Keyifli bir rekabet içindeyiz. Bizi başarıya götürecek olan da bu” ifadesini kullandı.

Daha yeni ısınıyorum

Fenerbahçe formasıyla çıktığı ilk maçta asist yapıp galibiyette önemli rol oynayan Yassine Benzia, henüz ısınma sürecinde olduğunu dile getirdi. “İlk maçımda skora katkı sağlayabildiğim için mutluyum” diyen Cezayirli yıldız, “Hedefim çok daha fazlasını yapabilmek. Takım arkadaşlarımı tanıdıkça çok iyi olacağıma inanıyorum” açıklamasında bulundu. Saracoğlu’na çıkmayı büyük bir sabırsızlıkla beklediğini söyleyen Benzia, “Ateşli taraftar topluluğunu hayal ediyorum. O inanılmaz atmosferi yaşamak için günleri sayıyorum” itirafında bulundu.

Altınordu reddetti

Damien Comolli’nin Fenerbahçe’deki genç oyunculara tecrübe kazandırmak için Altınordu’ya yaptığı teklif kabul görmedi. Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, kiralama önerisinin, misyonlarına uymadığı için geri çevirdiklerini söyledi.



Hasan Ali derbiye

Adalesindeki ağrı nedeniyle Konya’da forma giymeyen Hasan Ali Kaldırım, Dinamo Zagreb deplasmanında da riske edilmeyecek. Beşiktaş derbisinde Hasan Ali’yi sahada görmek isteyen Phillip Cocu, Zagreb’de, sol bek için İsmail ile Isla arasında tercih yapacak. Formaya yakın olan ise Şilili lejyoner.



Değişmez ikili oldular

Bu sezon 7 resmî maç yapan Fenerbahçe her karşılaşmaya farklı kadrolarla çıktı. Phillip Cocu, tüm mevkilerde değişiklikler yaptı. Hollandalının dokunmadığı tek pozisyon savunma göbeği oldu. Sadece Skrtel ile Neustadter tüm maçlara ilk 11’de çıkıp 90 dakika sahada kalmayı başarabildi.