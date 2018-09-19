Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Başarıdan başarıya koştuğu PSV’de 4-3-3 sisteminden taviz vermeyen Phillip Cocu, Fenerbahçe’de mecburen diziliş değiştirdi. Elindeki oyuncu grubu, oynatmak istediği sisteme adapte olmakta zorlanırken, alınan kötü sonuçlar Hollandalının 4-2-3-1’e dönmesine sebep oldu. Jailson ve Benzia transferleri Cocu’nun yeni oyun sistemini netleştirirken, tecrübeli teknik adamın, 4-4-2 ve 4-1-4-1 dizilişlerini değerlendireceği, ancak 4-3-3’ten vazgeçtiği öğrenildi. Önceliği maç kazanmaya ve ideal 11’i oluşturmaya veren Cocu’nun, Dinamo Zagreb maçı öncesi en büyük sıkıntısı ise sol bek. Tedavisi süren Hasan Ali’yi riske etmek istemeyen hoca, İsmail’in performansını da yetersiz bulduğu için bu mevkide Isla’yı kullanmayı düşünüyor.



Yedekler sahneye

Beşiktaş derbisini de düşünerek, Hırvatistan deplasmanında rotasyon planlayan Phillip Cocu, Harun transferinden sonra kızağa çektiği Volkan Demirel’i de bu karşılaşmada ilk 11’de sahaya sürecek. Alper, Diego Reyes, Valbuena ve Frey de bu doğrultuda sahne alacak. Takım izin yaparken, yardımcılarıyla mesaiye devam edip Dinamo’nun kapsamlı analizini çıkaran Cocu, galibiyetin formülünü “Sabır” olarak belirledi. Ayağa hızlı paslarla rakibi yorup, derinlemesine toplarla sonuca gitmeyi hedefleyen Hollandalı, her maçın önemli olduğunu ifade ederken, “Mutlaka Avrupa’da olmamız gerek” uyarısı yaptı. Hollandalı, oyuncularına, “Beşiktaş derbisini unutun ve tamamen bu maça konsantre olun” ikazında bulunurken, “Gruptan çıkıp mümkün olduğu kadar ilerlemeliyiz. Bunu başaracak gücümüz var” sözleriyle moral aşıladı.

Elmas avcıları yakın takipte

Fenerbahçe’nin genç yıldızı Elif Elmas’ın performansı Avrupa devleri tarafından yakından izleniyor. Başta Manchester City olmak üzere Sporting, Benfica ve Borussia Dortmund gibi takımlar, Makedon oyuncunun performansını mercek altına almış durumda. Özellikle City, Rabotnicki’den beri izlediği Elif’in hem F.Bahçe’deki hem de millî takımdaki maçlarını takip ediyor. Avrupalılar, sezon sonunda Elif için sarı-lacivertlilerin kapısını çalmaya hazırlanıyor.

Biz biriz, beraberiz!

‘Üç büyüklerin’ divan kurulu başkanları Kalamış’ta buluştu. F.Bahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük’ün ev sahipliğinde gerçekleşen davette Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk ve G.Saray Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu birlik mesajları verdi. Küçük, “Camialarımız kardeştir” derken Yamantürk, “Birbirimizin rakibi ancak aynı zamanda dostuyuz da” ifadelerini kullandı. Hamamcıoğlu ise “Bu birlikteliğimiz taraftarlara örnek olsun” dedi.

Zagreb seferi

Avrupa Ligi D Grubu’ndaki ilk maçında Dinamo Zagreb’e misafir olacak Fenerbahçe, bugün özel bir uçakla Hırvatistan’a gidecek. Başkan Ali Koç ve yönetim kurulu üyelerinin de eşlik edeceği sarı-lacivertliler, 20.30’da Zagreb’de idman yapacak. Çalışma öncesi Phillip Cocu basın toplantısı düzenleyecek.



Gerçekçi Comolli

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, France Football’a Şampiyonlar Ligi’yle ilgili değerlendirmede bulundu. Devler Ligi’nin müdavimlerini ekonomik olarak yenmenin zorluğuna vurgu yapan Comolli, “Sadece İngiliz temsilcileri, Real Madrid ve Barcelona gibi kulüpleri devirebilir” yorumu yaptı.



Kilit’ten şok veda

Fenerbahçe’nin ocak ayında altyapıya transfer ettiği Andreas Kilit’in kariyeri çabuk bitti. Henüz 19 yaşında olan İsveçli stoper, sağlık problemleri sebebiyle futbol hayatına ara vermek zorunda kaldı. Kilit, “Bir gün Fenerbahçe’ye geri döneceğim. Oyuncu olarak değilse de antrenör olarak” dedi.