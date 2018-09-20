Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gökmen Şahin - Trabzon (İHA)

Galatasaray’ı sahasında 4-0 yenerek büyük sükse yapan ancak millî ara sonrası Alanyaspor’a deplasmanda 1-0 yenilen Trabzonspor’da teknik direktör Ünal Karaman, haftanın ilk çalışmasında öğrencilerine çıkıştı. Dünkü idman öncesinde oyuncularıyla bir toplantı yapan Karaman, “Alanya maçını bir kaza olarak görmek istiyorum” dedi. Toplantı yüzünden bordo-mavili oyuncular idmana 20 dakika geç çıktı. Daha çok mücadele eden ve daha çok arzulayan bir takım olmaları gerektiğini anlatan Karaman, “Bir daha asla sahada böyle bir Trabzonspor görmek ve taraftara izletmek istemiyorum. Rakibi ne hücumda ne de savunmada zorlayamadık bile” dedi.

Herkes takım için çalışmalı

Bir an önce yenilgiyi unutmaları gerektiğini belirten tecrübeli çalıştırıcı, “Herkes takım için bir şeyler yapmalı. Bundan sonraki haftalarda daha çok koşup, daha çok pozisyon üretmeliyiz. Kazanarak, gelişmemiz, yeni şeyler öğrenmemiz gerek” ifadelerini kullandı. Trabzonspor gibi büyük bir takımın maçın henüz 5. dakikasında yediği golün altından kalkması gerektiğini anlatan Karaman, “Nasıl olur da 85 dakikada net bir gol pozisyonu bile üretemeyiz? Aklım almıyor. G.Saray karşısındaki o coşkulu takıma ne oldu? Trabzonspor’un bu tarz maçları çevirebilmesi lazım. Herkes aklını başına alsın” çıkışında bulundu.

Ibanez yarım bıraktı

Trabzonspor, ligde sahasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmanın son bölümünde yarı sahada oynanan çift kale maç sırasında sol bek oyuncusu Luis Ibanez, girdiği ikili mücadelede sol ayağından sakatlık yaşadı. Saha kenarında bir süre tedavisi gerçekleştirilen Arjantinli oyuncu, antrenmanı tamamlayamadı. Ibanez’in sakatlığının önemli olmadığı belirtildi.