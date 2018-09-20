Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Avrupa Ligi’nde oynayacakları Sarsborg maçı öncesi zehir zemberek açıklamalar yaptı. Kendisini Başkan Fikret Orman’la karşı karşıya getirmek isteyenlerin olduğunu söyleyen Güneş, “Ben konuşunca hemen başkanla kavga ettiriyorlar. Susuyorum, kabul etti diyorlar. İki senedir bize vurmaya çalışıyorlar. Dostoyevski’nin lafı var; ‘Her şeyi anlıyorum, bu yüzden öleceğim.’ Her şeyi anlıyorum, kim ne demek istiyor, ne yapıyor anlıyorum. Beşiktaş’ı vurmak, kırmak, karıştırmak için sığ yorumlar yapanlar var. İnsanın yaşı bir yere geldiğinde bir oturur düşünür ya! 70 senedir düşünmemişsin, bir düşün ya! Sana kurumlar o görevi vermiş olabilir, o kurumun yanlışlığı. Çok çirkin, sığ bir düşünce” ifadelerini kullandı.

Östersunds gafı

Negredo’nun ayrılışıyla ilgili olarak, “Forvette sayısal fazlalığımız vardı, bir oyuncu daha gitse normal sayılabilir. Hiç beklenmeyen bir oyuncu daha gündeme gelebilir” diyen Güneş forvet alternatifleri için ise, “Mustafa iyi çalışan biriydi ama bu sezon pek o isteği yok gibi. Vagner daha önce 30 gol attı ama herhalde kotasını doldurdu (gülerek). Mustafa ve Güven de var. Babel de orada oynayabilir. Hiç olmadı Pepe’yi bile düşünebiliriz!” sözlerini kullandı. Tecrübeli hoca, “G.Saray’ın elendiği Östersunds, Sarpsborg’la aynı ligde ve daha alt sırada şu anda. Hiçbir maç oynanmadan kazanılmıyor” dese de bugünkü rakip İsveç değil Norveç liginde oynuyor.

Antrenman sahası bozuk!

Güneş, “Başkan ‘sahaya mazeret bulamadım’ demiş. Ben de bulmuyorum ama antrenman sahası 2-3 aydır bozuk. Bu bizim sorunumuz. Düzeltilmeli diyorum. Birileri de bu gibi söylemleri alıp başkanla aramızı açmaya çalışıyor. Buna müsaade etmeyeceğim” dedi.

KARTAL NEŞELİ

Beşiktaş, Sarpsborg maçının hazırlıklarını dünkü idmanıyla bitirdi ve maç saatini beklemeye geçti. Pas, top kontrol ve taktik ağırlıklı idman sonunda Sarpsborg oyun planının provasının kurgulandığı çift kale maç yapıldı. Futbolcuların hayli neşeli oldukları gözlendi.