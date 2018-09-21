Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin Dinamo Zagreb'e 4-1 yenildiği karşılaşmada Sarı-Lacivertli teknik ekip ve futbolcular topa tutuldu.

Fenerbahçeli futbolcuların pozisyon alma konusundaki sıkıntıları ekranlara böyle yansıdı. Hırvatların maçın ilk yarısında geliştirdiği bir atakta ceza sahası içerisinde karambol oluştu.

Altı pas çizgisinin hemen dışında 6 futbolcunun sıralı şekilde dizilmiş görüntüsü sosyal medyada gündem oldu. Savunmada adam ve alan paylaşımında yaşanan sorun Fenerbahçeli taraftarları çileden çıkardı.